Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για τα πρώτα δείγματα γραφής του Ινάκι Πένια στην υπεράσπιση της εστίας του Παναθηναϊκού.

Από την εποχή που ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι αποφάσισε να τιμωρήσει τον Παναθηναϊκό για την... σεμιναριακού επιπέδου σε ανθρώπινο και επαγγελματικό επίπεδο προσέγγιση του τότε τεχνικού διευθυντή για την ανανέωση του συμβολαίου του, το Τριφύλλι ταλαιπωρήθηκε αρκετά κάτω από τα δοκάρια.

Ο Μπαρτ Ντραγκόφσκι είχε σπουδαίες βραδιές, ειδικά σε μεγάλες καλοκαιρινές προκρίσεις(Λανς, Σαχτάρ), σε διαδικασίες πέναλτι, όπως εκείνη η μυθική με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο για το Κύπελλο Ελλάδος. Δεν είχε, όμως, το βασικότερο. Διάρκεια. Σταθερότητα. Δεν μπορούσες να στηριχθείς πάνω του, η άμυνά του δεν ένιωθε ασφάλεια και όταν η μπάλα ακουμπούσε στα πόδια του; Ανασφάλεια, κακές επιλογές, βιαστικές αποφάσεις, απώλεια κατοχής και ψυχραιμίας. Ειδικά μετά το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό και την-άδικη- αποβολή του, όπου κι εκεί ο τότε οργανισμός συμπεριφέρθηκε με τον γνωστό τρόπο, ο Πολωνός κίπερ... χάθηκε. Καλός τερματοφύλακας, όχι για ομάδα πρωταθλητισμού, δεν μπορούσε να διαχειριστεί την πίεση.

Ο διάδοχός του, Αλμπάν Λαφόν, έδωσε πράγματα με την μπάλα στα πόδια, τελείωσε την σεζόν με θετικό πρόσημο για την βασική του δουλειά(40xConcededGoals-38 conceded Goals) στην υπεράσπιση της εστίας αλλά η έλευση του Τζέικομπ Νίστρουπ και η απόφαση για απόκτηση τερματοφύλακα που θα είναι expert στη πρώτη φάση της επιθετικής ανάπτυξης(build up) οδήγησε σε μεταγραφή βασικού κίπερ και την αποχώρηση του Γάλλου άσου, ο οποίος είναι βασικός μέχρι στιγμής στην ευχάριστη έκπληξη του τουρκικού πρωταθλήματος. Την Αμέντ του Μπέσνικ Χάσι.

Στη μικρή λίστα των ανθρώπων του Τριφυλλιού και οι τρεις τερματοφύλακες που είχαν ξεχωρίσει, πρωτίστως ήταν εξαιρετικοί με την μπάλα στα πόδια. Στη κορυφή αυτής ήταν εξαρχής ο Ινάκι Πένια και με 2.75 εκατομμύρια ευρώ ο Παναθηναϊκός έβαλε στο ρόστερ του έναν κίπερ που πριν δύο χρόνια ήταν βασικός στη Μπαρτσελόνα. Για την ιστορία, ο Ντιάντ Ραμάι, τον οποίο γνώριζε άριστα ο κόουτς από την κοινή συνύπαρξή τους στη Κοπεγχάγη, ήταν η δεύτερη επιλογή. Ανήκει στη Ντόρντμουντ και παραχωρήθηκε εκ νέου δανεικός στο δανέζικο σύλλογο φέτος, μετά την περσινή του παρουσία στη Χαϊντεχάιμ.

Τι έχει πράξει μέχρι στιγμής ο Πένια κάτω από τα δοκάρια των Αθηναίων και πως αξιολογείται η παρουσία του;

Ο 27χρονος άσος έχει καταφέρει να ράψει το πρώτο παράσημο στην στολή(όσοι αγοράζαμε τέτοιες στα 90s, στολές τις μάθαμε, στολές τις λέμε και τις γράφουμε) του τερματοφύλακα και να γίνει σημαντικό κομμάτι της αμυντικής γραμμής του Τριφυλλιού. Στα πρώτα 13 ματς της σεζόν, στα οποία ξεκίνησε σε όλα, καθώς ο Νίστρουπ ήθελε να χτίσει πράγματα που δεν πρόλαβε το καλοκαίρι, ο Ισπανός πορτιέρε κάνει τις δουλειές που πρέπει σε ένα πολύ καλό επίπεδο.

Ξεκινώντας από την βασική. Την υπεράσπιση της εστίας.

Ο Πένια είναι στο -1.37(11.37xCGoals-10Goals), έχει γλιτώσει την ομάδα του από 1.37 περισσότερα τέρματα, κάνοντας την διαφορά και μάλιστα μεγάλη σε δύο αναμετρήσεις. Η πρώτη ήταν στη Τσεχία κόντρα στη Χράντετς, σε παιχνίδι-σταθμό για τον φετινό Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα της σεζόν.

Οι τελικές που πήγαν προς την εστία τους θα έφερναν έναν κίπερ με μέση απόδοση να μαζέψει την μπάλα από το πλεκτό δύο φορές(2.08xCGoals), εκείνος νικήθηκε μόνο μία, είχε 8 επεμβάσεις και 9 εξόδους, δίνοντας λύσεις σε κρίσιμες στιγμές!

Η δεύτερη στη πέμπτη σερί νίκη στο πρωτάθλημα κόντρα στη Καλαμάτα, στο λιγότερο καλό ματς του Τριφυλλιού στη φετινή Super League, στο πρώτο οριακό παιχνίδι. 1.08xCGoals προς την εστία, clean sheet ο Ισπανός. Αποκορύφωμα η επέμβαση στο τετ α τετ με τον Χάμζα, συνολικά 4 επεμβάσεις.

Η προσφορά του Πένια, προφανώς, δεν σταματά μόνο εκεί.

Ο έμπειρος άσος ήταν εγγύηση, λεφτά στη τράπεζα με την μπάλα στα πόδια. Η τεχνική του κατάρτιση; Άριστη. Ο τρόπος που βλέπει το γήπεδο; Επίσης. Δεν είναι απλά ένας τερματοφύλακας που μπαίνει στην εξίσωση του build up για να προσφέρει την κατάσταση του παίκτη παραπάνω.

Είναι κάποιος που έχει την ποιότητα και το vision, να περάσει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές, να παίξει στη πλάτη της άμυνας με ακρίβεια, να σημαδέψει την επιθετική γραμμή σε καταστάσεις 3vs3, να ηρεμήσει το παιχνίδι μέσα στη πίεση, κρατώντας την μπάλα και περιμένοντας από τους συμπαίκτες του να πάρουν τις κατάλληλες θέσεις στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Πένια μέχρι τώρα, στο πρώτο κομμάτι της σεζόν, προσφέρει ασφάλεια κάτω από τα δοκάρια και επεμβάσεις με αξία και ταυτόχρονα οδηγεί το σύνολο στο να έχει τα ίδια συναισθήματα και όταν η μπάλα βρίσκεται στα δικά του πόδια, προσφέροντας στον προπονητή έναν έξτρα πόλο στο χτίσιμο των επιθέσεων...