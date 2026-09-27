Η «Φωλιά του Δικέφαλου Αετού» δεν σχεδιάζεται ως ένα γήπεδο που θα ζει μόνο τις ημέρες των αγώνων. Ο Παναγιώτης Τουμπανάκης εξηγεί τη φιλοσοφία του project.

Το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα αποτελεί το κεντρικό κομμάτι ενός πολύ μεγαλύτερου σχεδιασμού, που δεν σταματά στις 34.000-35.000 θέσεις, στο εντυπωσιακό βόρειο πέταλο των 8.700 θεατών ή στη νέα εικόνα που θα αποκτήσει η έδρα των «ασπρόμαυρων».

Ο Παναγιώτης Τουμπανάκης, CEO της SALFO, της εταιρείας που έχει αναλάβει τον συνολικό συντονισμό του έργου, μιλώντας στη Voria, έδωσε μεγαλύτερη έμφαση σε όσα θα συμβούν γύρω από το γήπεδο και στη φιλοσοφία πάνω στην οποία δουλεύουν οι μελετητικές ομάδες.

Η «Φωλιά του Δικέφαλου Αετού» σχεδιάζεται ώστε να αποτελέσει έναν αθλητικό και αστικό προορισμό, ενταγμένο σε μια περιοχή με πολύ συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες. Το γεγονός ότι το γήπεδο βρίσκεται μέσα σε έναν ιδιαίτερα πυκνό αστικό ιστό αποτελεί ίσως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του project.

Η Κλεάνθους και η πρόσβαση στο γήπεδο

Κομβικό σημείο του συνολικού σχεδιασμού παραμένει η υπογειοποίηση της Κλεάνθους, η οποία συνδέεται άμεσα με την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου και τη λειτουργία του γηπέδου.

Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη εξειδικευμένες κυκλοφοριακές μελέτες που εξετάζουν συνολικά την πρόσβαση και την αποχώρηση των θεατών, τη στάθμευση και τις μετακινήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Για τους ανθρώπους που σχεδιάζουν το έργο, η εμπειρία του φιλάθλου δεν αρχίζει στην είσοδο της εξέδρας. Αρχίζει από τη στιγμή που κατευθύνεται προς το γήπεδο και ολοκληρώνεται όταν αποχωρεί από αυτό.

Το συγκεκριμένο ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της θέσης της Τούμπας και των δεδομένων προβλημάτων που δημιουργούνται σήμερα τις ημέρες των αγώνων.

Η λογική πάνω στην οποία σχεδιάζεται το νέο σπίτι του ΠΑΟΚ θέλει το συγκρότημα ενεργό και τις ημέρες που δεν υπάρχει ποδοσφαιρικός αγώνας.

Το μουσείο του ΠΑΟΚ, η μπουτίκ, οι χώροι φιλοξενίας και οι υπόλοιπες χρήσεις που προβλέπονται αποτελούν μέρος αυτής της φιλοσοφίας. Το γήπεδο καλείται να αποκτήσει καθημερινή λειτουργία και να συνδεθεί περισσότερο με τη γειτονιά, αντί να ανοίγει και να κλείνει ανάλογα με το αγωνιστικό πρόγραμμα της ομάδας.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται παράλληλα δημόσιοι χώροι και περισσότερο πράσινο, ενώ από την πρώτη παρουσίαση του project είχε γίνει γνωστό ότι προβλέπεται και η αξιοποίηση φωτοβολταϊκών.

Να παραμείνει... Τούμπα

Υπάρχει, όμως, και μία διαφορετική παράμετρος που οι άνθρωποι του project θεωρούν εξίσου σημαντική: το καινούργιο γήπεδο να μη χάσει την ταυτότητα του παλιού.

Η ιστορία του ΠΑΟΚ, η σχέση του συλλόγου με τη Θεσσαλονίκη και κυρίως η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα της σημερινής Τούμπας έχουν μπει στην εξίσωση του σχεδιασμού.

Αυτό είχε φανεί και στην πρώτη παρουσίαση της Populous. Το ενιαίο bowl, η συνέχεια των κερκίδων και κυρίως το βόρειο πέταλο των 8.700 θέσεων σχεδιάστηκαν ακριβώς πάνω στη λογική να διατηρηθεί η πίεση που δημιουργεί σήμερα η εξέδρα της Τούμπας.