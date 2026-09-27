ΠΑΟΚ – Παρτίζαν: Ο «Αρχηγός» θυμάται πώς γεννήθηκε μια φιλία που κρατάει πάνω από 30 χρόνια

Ο Χρήστος Παπανικολάου γύρισε το ρολόι περισσότερα από 30 χρόνια πίσω και θυμήθηκε πώς οι πρώτες γνωριμίες ανάμεσα σε ΠΑΟΚτσήδες και Grobari εξελίχθηκαν σε μια σχέση που άντεξε στον χρόνο.

Η ανακοίνωση του φιλικού ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Παρτίζαν, που θα διεξαχθεί στις 14 Νοεμβρίου στην Τούμπα και αποτελούσε μέρος της συμφωνίας για τη μεταγραφή του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, ήταν αρκετή για να φέρει ξανά στο προσκήνιο μια από τις πιο ιδιαίτερες σχέσεις στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

ΠΑΟΚ και Παρτίζαν μοιράζονται κάτι πολύ περισσότερο από τα ίδια χρώματα. Μια φιλία που μετράει περισσότερα από 30 χρόνια και χτίστηκε από ανθρώπους των δύο κερκίδων, πολύ πριν αποκτήσει τη σημερινή της διάσταση.

Το ιστορικό αυτής της σχέσης ξεδίπλωσε στη Σερβία ο Χρήστος Παπανικολάου, ο θρυλικός «Αρχηγός» της Θύρας 4, ένας από τους ανθρώπους που έζησαν από κοντά τα πρώτα της βήματα. Γύρισε τον χρόνο στις αρχές της δεκαετίας του '90, τότε που αρκετοί Έλληνες φοιτητές ζούσαν στο Βελιγράδι και οι πρώτες παρέες ΠΑΟΚτσήδων είχαν αρχίσει να αποκτούν επαφές με τους Grobari.

Σ' εκείνα τα χρόνια τοποθετείται και η γνωριμία του Παπανικολάου με τον Ούρος Ραΐκοβιτς, μία από τις εμβληματικές μορφές της κερκίδας της Παρτίζαν. Μια γνωριμία που άρχισε μέσω αλληλογραφίας, συνεχίστηκε με την επίσκεψη του Σέρβου στη Θεσσαλονίκη και αργότερα με το ταξίδι του «Αρχηγού» στο Βελιγράδι, όπου έζησε από κοντά ένα ντέρμπι της Παρτίζαν με τον Ερυθρό Αστέρα.

Από τις κερκίδες στα σπίτια

Όσα ακολούθησαν ξεπέρασαν γρήγορα τα όρια του ποδοσφαίρου. Η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και ο πόλεμος που ξέσπασε στα Βαλκάνια έφεραν αρκετούς Σέρβους στη Θεσσαλονίκη και ανάμεσά τους ανθρώπους της Παρτίζαν που είχαν ήδη γνωριστεί με τους ΠΑΟΚτσήδες.

Ο Παπανικολάου θυμήθηκε στη Σερβία εκείνα τα χρόνια, όταν κάποιοι από αυτούς φιλοξενήθηκαν στο δικό του σπίτι και άλλοι σε σπίτια φίλων του. Το ίδιο είχε πει και παλιότερα, όταν είχαμε επιχειρήσει στο Gazzetta να καταγράψουμε τις ρίζες αυτής της σχέσης.

Δεν θεωρούσε ότι είχε κάνει κάτι σπουδαίο. «Το αυτονόητο πράξαμε», έλεγε χαρακτηριστικά. Κι όμως, εκείνες οι μικρές ανθρώπινες ιστορίες εξηγούν πολύ περισσότερο την αδελφοποίηση από οποιοδήποτε κοινό χρώμα ή θρησκευτικό σύμβολο.

Οι επισκέψεις άρχισαν να γίνονται ολοένα και πιο συχνές. Οι Grobari έρχονταν στη Θεσσαλονίκη, οι ΠΑΟΚτσήδες ταξίδευαν στο Βελιγράδι και οι προσωπικές γνωριμίες μετατρέπονταν σε φιλίες. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο Παύλος Κεσικιάδης, ένας άνθρωπος που έκανε αμέτρητες φορές τη διαδρομή ανάμεσα στις δύο πόλεις, φιλοξένησε Σέρβους και κράτησε ζωντανή την επαφή.

Σταδιακά το «ίδιο χρώμα, ίδια θρησκεία» έγινε το σύνθημα που μπορούσε να περιγράψει εύκολα τη σχέση, όμως ο Παπανικολάου είχε δώσει μια πολύ πιο ελληνική εξήγηση όταν τον είχαμε ρωτήσει τι ήταν εκείνο που έδεσε τόσο πολύ τις δύο πλευρές: «Το φιλότιμο».

Η διάθεση του ενός να ανταποδώσει αυτό που είχε κάνει ο άλλος.

Μια σχέση που πέρασε στις επόμενες γενιές

Από τότε πέρασαν περισσότερες από τρεις δεκαετίες. ΠΑΟΚ και Παρτίζαν συναντήθηκαν αρκετές φορές, στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, οι οπαδοί τους ταξίδεψαν εκατέρωθεν και η σχέση που ξεκίνησε από μια μικρή ομάδα ανθρώπων πέρασε στις επόμενες γενιές.

Οι εικόνες με σημαίες της Παρτίζαν στην Τούμπα και του ΠΑΟΚ στο Βελιγράδι δεν προκαλούν πια καμία εντύπωση. Για τους νεότερους μοιάζουν σχεδόν αυτονόητες. Για εκείνους όμως που έζησαν την αρχή, πίσω τους υπάρχουν ταξίδια σε πολύ διαφορετικές εποχές, φιλοξενίες, άνθρωποι που άνοιξαν τα σπίτια τους και φιλίες που άντεξαν περισσότερο από όσο πιθανότατα φαντάζονταν όταν ξεκινούσαν.

Στις 14 Νοεμβρίου η Τούμπα θα φιλοξενήσει ακόμη ένα ΠΑΟΚ–Παρτίζαν. Η αφορμή αυτή τη φορά είναι η μεταγραφή του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς και μια συμφωνία ανάμεσα στους δύο συλλόγους.

Η παρουσία του Χρήστου Παπανικολάου στη Σερβία, όμως, θύμισε πως η πραγματική συμφωνία είχε γίνει πολλά χρόνια νωρίτερα, χωρίς χαρτιά και υπογραφές, από ανθρώπους που άρχισαν να ταξιδεύουν ανάμεσα στη Θεσσαλονίκη και το Βελιγράδι σε πολύ διαφορετικές εποχές. Κι αυτός είναι ίσως ο βασικότερος λόγος που η συγκεκριμένη σχέση κατάφερε να αντέξει στον χρόνο.