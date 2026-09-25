Το «δώρο» του ανταγωνισμού στην ΑΕΚ: προκλήθηκε αφύπνιση συσπείρωσης!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την λανθασμένη επιλογή των αντιπάλων να υπενθυμίσουν στον κόσμο της πρωταθλήτριας πόσοι και πώς την πολεμάνε...

Συνιστούσε αν μη τι άλλο μια άνευ προηγουμένου επίθεση από όσους τους ανταγωνιστές και τα ...όπλα τους απέναντι στην ΑΕΚ σε αναμέτρηση στη διάρκεια της οποίας, κατά γενική ομολογία και τελικά αναγνώριση, δεν προέκυψε εύνοια για την πρωταθλήτρια Ελλάδας και αντίθετα αναδείχθηκε πρόβλημα σε βάρος της! Διότι υπήρξαν συγκεκριμένες αποφάσεις από τον Πολύχρονη και τον Τζήλο που όχι απλά ήταν απέναντι στον Δικέφαλο, αλλά θα μπορούσαν να αποδειχθούν αρκετά σημαντικές για να γκελάρει η Ένωση στην Μαγνησία, κάτι που επίσης αποδέχθηκε και επιβεβαιώθηκε - αναγνωρίστηκε στην πορεία των ημερών. Ευτυχώς ήρθε και το κλασικό και εκτός κάθε λογικής ξέσπασμα του Αχιλλέα Μπέου για να πειστεί και ο πλέον δύσπιστος αντίπαλος φίλαθλος, δεν αναφέρομαι και δεν ασχολούμαι με τους κάφρους οπαδούς και τα επί πληρωμής τρολ στα social media, αυτοί έχουν δουλειά να κάνουν και ότι και να συμβεί θα βιάζουν την πραγματικότητα: είναι το αντικείμενο εργασίας τους, πληρωμής τους και φυσικά ο λόγος δημιουργίας - ύπαρξής τους...

Πραγματικά ήταν συγκλονιστικό ατόπημα του ανταγωνισμού να επιχειρήσουν να στήσουν προπαγάνδα μέσω της επικοινωνιακης δυναμικής τους, αφού ελέγχουν πολλά και σημαντικά ΜΜΕ, σε βάρος της ΑΕΚ και δη μέσω του συγκεκριμένου αγώνα με τον Βόλο στην Μαγνησία, με όσα έγιναν στη διάρκεια αυτού... Ήταν θέμα χρόνου να πέσουν οι ίδιοι στην παγίδα που δημιούργησαν και τα αποτελέσματα να είναι τα διαφορετικά από αυτά που προγραμμάτιζαν και ήλπιζαν να πετύχουν όταν έστησαν όλο αυτό το γελοίο πανηγυράκι! Σε αναμέτρηση του Δικέφαλου στη διάρκεια της οποίας του στέρησαν πέναλτι, αποβολή αντιπάλου, το πεντακάθαρο χέρι του Μεντίλ (με κίτρινη από το 27' και φυσικά εννοώ στο σουτ του Μάνταλου στο 48'), τη στιγμή κατά την οποία και στην ισοφάριση υπάρχει οφσάιντ (εκτεθειμένος ο Κάργκας)!!! Τι άλλο να γίνει για να προστατευθεί ο Βόλος και να καταλάβει κανείς ότι επιχειρήθηκε να προκύψει γκέλα στην Μαγνησία για την ομάδα του Νίκολιτς; Ρητορικό το ερώτημα φυσικά...

Προφανώς και πρόκειται για αναμενόμενη και σκόπιμη στοχοποίηση, μόνο τυχαία δεν έγινε όλη αυτή η επίθεση στον Δικέφαλο, τη στιγμή που με λύπη μου διαπίστωσα ότι (ας ελπίσουμε άθελά του) συμμετείχε σε αυτή ο Αχιλλέας Μπέος, όπου έδωσε πεδίο δράσης στους ανταγωνιστές της ΑΕΚ. Διότι μπορεί ο Δήμαρχος στη μήνυση που κατέθεσε στον Εισαγγελέα προς Πολυχρόνη και Τζήλο να θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι δεν αποτελεί και δεν συνιστά μομφή κατά της Ένωσης, αλλά υπογράμμισε ότι "κάποιος άκουσε κάποιον να λέει στα Σέρβικα να πέσει και θα πάρει πέναλτι"! Μιλάμε μας κοροϊδεύει μέσα στα μούτρα μας λέγοντας νωρίτερα ότι αυτό δεν αποτελεί μομφή για την ΑΕΚ, δηλαδή μη τρελαθούμε, για ποιόν αποτελεί αν όχι για την πρωταθλήτρια;;; Όλα αυτά τα παραπάνω καμώματα μαζί με τα ξεσπάσματα τα καθιερωμένα στο φινάλε του αγώνα, αποτέλεσαν τον απόλυτο σύμμαχο του ανταγωνισμού προκειμένου να δημιουργήσει εντυπώσεις και να γίνει η δουλίτσα τους.

Βέβαια υπολόγιζαν ως συνήθως... μπακαλίστικα και βλέποντας το θάμνο, ούτε καν το δέντρο, πόσο μάλλον το δάσος, κοινώς δεν πήγε καν το μυαλό τους τι θα μπορούσε να προκαλέσει μια τόσο άσχημη και εξώφθαλμη καλοστημένη επίθεση - προπαγάνδα κατά της ΑΕΚ από τα ελεγχόμενα ΜΜΕ και όχι μόνο. Ο ανταγωνισμός έκανε ένα πολύτιμο δώρο στον Δικέφαλο, σε όλο το club και φυσικά στο ποδοσφαιρικό τμήμα, αφού με το τρόπο αυτό προκάλεσε αφύπνιση συσπείρωσης ενόψει της συνέχειας της σεζόν. Θα εκτιμούσε κανείς πώς θα είχαν λάβει σοβαρά τα μηνύματα της περσινής σεζόν, τότε που ασκούσαν επίθεση στην Ένωση επειδή τολμούσε να φωνάξει για τον αισχρά δυσανάλογο αριθμό καρτών σε βάρος της συγκριτικά με τον ανταγωνισμό, ειδικά και συγκεκριμένα όταν τη σφύριζαν Έλληνες διαιτητές. Είχαν το θράσος να κουνάνε το δάχτυλο και να κάνουν λόγο άσχετοι για δήθεν πολιτική της ΑΕΚ που βγήκε κερδισμένη.

Η πρωταθλήτρια όμως δικαιώθηκε στα play offs και τότε κατάφεραν να αφυπνίσουν τη συσπείρωση όπως αποδείχθηκε στο γεγονός ότι συγκέντρωνε η ΑΕΚ περισσότερο κόσμο στις προπονήσεις από ότι εκείνοι στα παιχνίδια τους! Με τους ξένους διαιτητές όλως τυχαίως στο μίνι πρωτάθλημα που παίζονται ΟΛΑ η ομάδα του Νίκολιτς ήταν οριακά στη 3η θέση καρτών, μια με δυο διαφορά είχε με τον Παναθηναϊκό, τη στιγμή που ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ήταν bay far στην 1η και 2η θέση αντίστοιχα. Βλέπετε βολεύει το παραμύθι μέχρι να πρέπει να εμφανίσουν και τον... δράκο γεγονός που δεν καταφέρνουν και προκαλείται ο εξευτελισμός τους...



