Με χρηματικό πρόστιμο τιμωρήθηκε ο Αχιλλέας Μπέος μετά τα όσα δήλωσε για το ματς Βόλος ELABET-ΑΕΚ.

Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ έκανε γνωστή την απόφαση της για τις δηλώσεις του Δημάρχου του Βόλου, Αχιλλέα Μπέου για τις δηλώσεις που έκανε μετά το παιχνίδι του Βόλου ELABET κόντρα στην ΑΕΚ. Συγκεκριμένα, τιμωρήθηκε με χρηματικό πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ.

Αναλυτικά:

«Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κατά την τελευταία της συνεδρίαση, έλαβε την ακόλουθη απόφαση:



Κηρύσσει τον εγκαλούμενο, Αχιλλέα Μπέο πειθαρχικώς ελεγκτέο για την αναλυτικά περιγραφόμενη στο σκεπτικό της απόφασης, πειθαρχική παράβαση (άρθρα 1, 2, 3, 4, 20 παρ. 1, 2α΄ και 26 περ. Α του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ) και του επιβάλλει χρηματική ποινή ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ».