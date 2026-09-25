Αντώνης Αντωνιάδης στο Gazzetta: «Ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα φέτος»

Ο Αντώνης Αντωνιάδης μίλησε στο Gazzetta για τα 50 χρόνια από την ίδρυση του ΠΣΑΠΠ κι απάντησε στο αν πιστεύει πως ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει φέτος το πρωτάθλημα.

Με το σύνθημα «Το Παιχνίδι που μας ενώνει», ο ΠΣΑΠΠ γιόρταζε 50 χρόνια ζωής διοργανώνοντας μια γιορτή γεμάτη ποδόσφαιρο στο κέντρο της Αθήνας.

Η πλατεία συντάγματος γέμισε με μικρούς και μεγάλους, που έσπευσαν να φωτογραφηθούν και να πάρουν ένα αυτόγραφο από τους legents που έδωσαν το «παρών», ενώ στο πλαίσιο των εκδηλώσεων βραβεύτηκαν και άτομα που έχουν αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα τους στην ιστορία του Συνδέσμου.

Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Αντώνης Αντωνιάδης, ένα από τα ιδρυτικά μέλη του ΠΣΑΠΠ. Ο ίδιος τιμήθηκε για τη συνολική του προσφορά και την παρακαταθήκη που άφησε στις επόμενες γενιές των ποδοσφαιριστών, σημειώνοντας πως είναι πολλές ακόμα οι «μάχες» που θα πρέπει να δοθούν.

Ο «Ψηλός» του Παναθηναϊκού στη συνέχεια μίλησε στο Gazzetta κι αναφέρθηκε στην ανάγκη του να στηριχθούν περισσότερο οι γηγενείς παίκτες, ενώ προέβλεψε πως το «τριφύλλι» μπορεί φέτος ακόμα και να πάρει το πρωτάθλημα μετά από 16 χρόνια.

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