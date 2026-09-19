Χριστιάνα Κιάμου στο GWomen: «Το ποδόσφαιρο μπορεί να ενώσει, ο ΠΣΑΠΠ έχει βοηθήσει πολύ»

Το Σύνταγμα πλημμύρισε από κόσμο το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, με τον ΠΣΑΠΠ να γιορτάζει τα 50 χρόνια από την ίδρυσή του μέσα από το Football Unity Festival.

Με σύνθημα «Το Παιχνίδι που μας ενώνει», παλαίμαχοι και εν ενεργεία ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες, παιδιά και φίλαθλοι έγιναν μέρος μιας ημέρας αφιερωμένης στο άθλημα, αλλά και στους ανθρώπους που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα σε αυτό.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρέθηκαν στο Σύνταγμα ήταν και άνθρωποι που έχουν ζήσει από κοντά σημαντικές στιγμές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Με αφορμή τη διοργάνωση η Χριστιάνα Κιάμου, που γνωρίζει από πρώτο χέρι τι έστι ποδόσφαιρο γυναικών στη χώρα μας μίλησε στην camera του GWomen.

Σήμερα έχουμε μαζευτεί όλοι γιατί θέλουμε μέσα από τις ακαδημίες και μέσα από το ποδόσφαιρο να μεταφέρουμε σε τα παιδιά ότι η ενότητα είναι το παν. Πιστεύεις ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να ενώσει τον κόσμο ή είναι ένα κλισέ που λέμε;

«Εννοείται το ποδόσφαιρο είναι πολύ κοινωνικό και στα σχολεία βλέπουμε όλα τα παιδιά όταν μαθαίνουν να παίζουν ποδόσφαιρο μπορούν να κάνουν φίλους, μπορούν να κοινωνικοποιηθούν γενικά. Όποτε είναι πολύ σημαντικό.

Εσύ ως ποδοσφαιρίστρια πώς νιώθεις όταν βλέπεις τα νέα κορίτσια να έρχονται εδώ και να παίζουν μαζί με τα αγόρια;

«Εμένα μου αρέσει πολύ και είναι μεγάλη διαφορά που βλέπω στην Αγγλία. Γιατί εκεί βλέπω πάρα πολλά κορίτσια, στην Ελλάδα ακόμα όχι τόσα. Όποτε θα ήθελα να βλέπω περισσότερα και στην Ελλάδα.

Η εκδήλωση αυτή γίνεται με αφορμή τα 50 χρόνια από την ίδρυση του ΠΣΑΠΠ. Πώς πιστεύεις ότι έχει βοηθήσει ο ΠΣΑΠΠ μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια τις γυναίκες στο χώρο του ποδοσφαίρου;

«Έχει βοηθήσει πάρα πολύ και τις ομάδες και τις κοπέλες, τόσο αυτές που παίζουν έξω όσο και όσες είναι στην Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικός για εμάς. Εμένα προσωπικά σαν Χριστιάνα με βοήθησε πάρα πολύ σε όλα και θεωρώ ότι πάρα πολλά από τα βήματα έχουν γίνει εξαιτίας του».

Πιστεύεις ότι περισσότεροι γονείς πρέπει να ενθαρρύνουν τα παιδιά και ειδικά τις κόρες τους να παίζουν ποδόσφαιρο. Γιατί μπορεί να προσφέρει κα στη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους.

«Άμα μια κοπέλα θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, αν δεν της αρέσει να μην παίξει. Αλλά πρέπει τα παιδιά να κάνουν αυτό που θέλουν».

Εσύ πώς εύχεσαι να είναι το ποδόσφαιρο γυναικών σε 10 χρόνια από τώρα;

«Εγώ εύχομαι να υπάρχουν πάρα πολλές ακαδημίες, να υπάρχουν πάρα πολλά πρωταθλήματα ώστε να μπορεί να ανέβει το επίπεδο γιατί έτσι θα ανέβει».