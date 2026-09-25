Ο Φρόιλερ έχει ήδη 2 ασίστ σε 7 παιχνίδια, αμφότερες σε νίκες του Ολυμπιακού, όσες είχε πέρσι ο Έσε σε 39 παιχνίδια (!) και ο Αλγκουαθίλ ζητά από τους μέσους του να πατούν περισσότερο περιοχή.

Για έναν Ολυμπιακό που θέλει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο επιτίθεται, δεν αρκεί πλέον η δουλειά των επιθετικών. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θέλει περισσότερους παίκτες να μπαίνουν στην εξίσωση όταν η ομάδα φτάνει κοντά στην αντίπαλη περιοχή και ειδικά οι χαφ να αποκτήσουν πιο ενεργό ρόλο στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Και ο Ρέμο Φρόιλερ αποτελεί ήδη το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο Ελβετός μέσος έχει καταγράψει ήδη 2 στα 7 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί φέτος με τον Ολυμπιακό και το ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι αμφότερες είχαν άμεση σχέση με νίκες των «ερυθρόλευκων».

Η πρώτη ήρθε απέναντι στη Γιαγκελόνια. Ο Φρόιλερ έβγαλε την εξαιρετική σέντρα προς το κεφάλι του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο Ουκρανός σκόραρε και ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την ανατροπή για το 2-1 στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Λίγες ημέρες αργότερα, στη Λιβαδειά, ο 34χρονος μέσος έκανε ξανά αυτό που απαιτεί ο σύγχρονος κεντρικός χαφ: πήρε την μπάλα, σήκωσε το κεφάλι και έστειλε την κατάλληλη σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι. Αυτή τη φορά βρήκε τον ανενόχλητο Μανώλη Σάλιακα, ο οποίος με κεφαλιά στο 90+2' χάρισε στον Ολυμπιακό το 1-0.

Δύο ασίστ, δύο νίκες και δύο διαφορετικά παιχνίδια στα οποία η ποιότητα του Ελβετού στο τελευταίο κομμάτι της επίθεσης έκανε τη διαφορά. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι ο Φρόιλερ έχει ήδη αρχίσει να αποκτά «βαρύνουσα» σημασία στα πλάνα του Αλγκουαθίλ. Αντίθετα, η περσινή εικόνα των κεντρικών χαφ του Ολυμπιακού δείχνει πόσο διαφορετική είναι η απαίτηση που υπάρχει πλέον.

Ο Σαντιάγκο Έσε ολοκλήρωσε την προηγούμενη σεζόν με 2 ασίστ σε 39 συμμετοχές, ο Ντάνι Γκαρθία δεν είχε καμία ασίστ σε 32 παιχνίδια, ο Χρήστος Μουζακίτης μέτρησε 3 σε 39 συμμετοχές, ενώ ο Λορέντσο Σιπιόνι είχε 0 σε 27 αγώνες. Ο Ντιόγο Νασιμέντο, από την άλλη, είχε 3 ασίστ σε 26 παιχνίδια. Κι ο Φρόιλερ έχει ήδη 2 σε 7 ματς!

Τα συγκεκριμένα νούμερα δεν σημαίνουν ότι η αξία ενός χαφ κρίνεται από τις ασίστ. Ένας μέσος έχει πολλές διαφορετικές αρμοδιότητες: να κυκλοφορεί την μπάλα, να καλύπτει χώρους, να πιέζει, να κερδίζει μονομαχίες, να βοηθά στην πρώτη ανάπτυξη. Ωστόσο, ο Αλγκουαθίλ θέλει να προσθέσει και κάτι ακόμη: παρουσία στην περιοχή και συμμετοχή στην τελική ενέργεια.

Και δεν αφορά μόνο τον Φρόιλερ. Ο Ισπανός τεχνικός ζητά από τους χαφ του, με τον Ελβετό και τον Γκουστάβο Πουέρτα να βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της λογικής, να κάνουν περισσότερες κινήσεις προς την αντίπαλη περιοχή. Να μην περιμένουν απλώς έξω από αυτήν για να ανακυκλώσουν την κατοχή, αλλά να προσπαθούν να βρεθούν σε θέση από την οποία μπορούν να δημιουργήσουν ή ακόμη και να εκτελέσουν.

Είναι μία αλλαγή που συνδέεται άμεσα με τη φιλοσοφία του Αλγκουαθίλ. Ο Ολυμπιακός θέλει να έχει περισσότερους παίκτες κοντά στην περιοχή όταν επιτίθεται, περισσότερες επιλογές για τον κάτοχο της μπάλας και μεγαλύτερη απειλή από τον άξονα. Να μην εξαρτάται, δηλαδή, κάθε επιθετική προσπάθεια αποκλειστικά από τον φορ, τον Τσικίνιο ή τους εξτρέμ.

Ο Φρόιλερ έδειξε ήδη τον δρόμο. Δύο σέντρες, δύο ασίστ, δύο νίκες. Ο Αλγκουαθίλ θέλει τώρα να γίνει αυτό κομμάτι της συνολικής λειτουργίας της ομάδας. Και αν οι χαφ του αρχίσουν να εμφανίζονται συχνότερα μέσα και γύρω από την αντίπαλη περιοχή, ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει έναν ακόμη τρόπο για να φτάνει στο γκολ.