Ο φλύαρος Ολυμπιακός δεν είχε πολλές καθαρές ευκαιρίες απέναντι στον παθητικό Λεβαδειακό, αλλά ο Μανώλης Σάλιακας στο 92' με κεφαλιά από σέντρα του Φρόιλερ χάρισε τη νίκη στους Ερυθρόλευκους.

Τεράσιας σημασίας νίκη για τον Ολυμπιακό με το... χρυσό 0-1 του Σάλιακα με κεφαλιά - γκολ του στο 92ο λεπτό. Προσπάθησε ο Λεβαδειακός βγάζοντας πολύ καλές φάσεις.

Λεβαδειακός - Ολυμπιακός: Έτσι ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Ο αρχικός σχηματισμός του Αλγκουαθίλ για τον Ολυμπιακό: Ορτέγκα στο τέρμα, άμυνα με Τικνιζάν, Κάρμο, Ρέτσο και Πέντερσεν, κέντρο με Πουέρτα κΙ Φρόϊλερ και μπροστά τους ο Τσικίνιο. Άκρα με Ζότα και Φορτούνη και με φορ τον Γιάρεμτσουκ.

Στο 4-2-3-1 κινήθηκε αρχικά ο Λεβαδειακός: στο τέρμα ο Ελιασί, άμυνα με Βήχο, Τσιβελεκίδη, Κορνέζο και Παντέα. Κέντρο με Κωστή και Νίκα, Βρακάς το δεκάρι, άκρα με Μπαλντέ και Ούρσι και φορ ο Κομπνάν.

Δοκάρι ο Ολυμπιακός και μεγάλες φάσεις και ο Λεβαδειακός

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πιο πιεστικά και απειλητικά τον αγώνα και ενώ είχε δοκάρι στο πρώτο 45λεπτο. Στο 15ο λεπτό ο Τσικίνιο είδε το σουτ του να μπλοκάρεται. Στο 21' ο Ζότα είχε κεφαλιά έξω και στο 22' ο Ορτέγκα είχε μεγάλη επέμβαση πάνω σε σουτ του Μπαλντέ.

Στο 29' ο Λεβαδειακός απείλησε και με τον Κομπνάν με κάτι σαν γέμισμα - σουτ που έβγαλε δύσκολα ο Ορτέγκα. Στο 33' ο Τσικίνιο είχε μία ωραία προσπάθεια με σουτ στο δοκάρι. Στο 35' μία σέντρα του Μπαλντέ αποκρούστηκε δύσκολα ενώ πέντε λεπτά μετά είχε χαμένο τετ α τετ για τον Ολυμπιακό ο Ζότα. Έτσι έκλεισε το πρώτο 45λεπτο: σε αυτό το 0-0.

Ένα χειρότερο 2ο μέρος από το πρώτο και η λύτρωση με Σάλιακα

Στην επανάληψη δεν υπήρξαν οι φάσεις που είχε το πρώτο 45λεπτο. Και οι 2 ομάδες κυνήγησαν το γκολ με τον Ρέτσο να έχει ένα καλό σουτ λίγο έξω στο 77. Στο 92ο λεπτό ήρθε το 0-1. Ο Σάλιακας πήδηξε μαζί με τον Μάριους για το γκολ με τον Έλληνα μπακ να βρίσκει τη μπάλα με κεφαλιά και να σκοράρει μετά από την εξαιρετική μπαλιά - σέντρα του Φρόϊλερ. Στο Β' μέρος ο Ολυμπιακός γύρισε το σχήμα του σε 4-4-2 και ενώ ο Ζότα αποχώρησε με τραυματισμό. Χτύπησε και Πέντερσεν.

MVP: Χωρίς καμία αμφιβολία ο Σάλιακας. Φοβερό το γκολ του για το 0-1.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ο Φρόϊλερ για την φοβερή μπαλιά του στο γκολ του Έλληνα δεξιού μπακ. Δεύτερη διαδοχική πολύ σημαντική ασίστ μετά το 2-1 με τον Γιάρεμτσουκ. Πολύ καλές επεμβάσεις ο Ορτέγκα. Από τον Λεβαδειακό πάλεψαν οι Μπαλντέ και Κομπνάν.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Τσικίνιο από πλευράς Ολυμπιακού. Με βάση την ποιότητά του θα μπορούσε να είχε δώσει πολλά παραπάνω πράγματα. Εδώ μπαίνουν και οι αμυντικοί με τον γκολκίπερ του Λεβαδειακού για την φάση του 0-1.

Η ΓΚΑΦΑ: Θα βάλουμε την φάση του γκολ: του 0-1 για τον λανθασμένο τρόπο που αντέδρασαν τέρμα και άμυνα των Βοιωτών.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Με λάθη η διαιτησία του Τσιμεντερίδη σε επίπεδο φάουλ και καρτών. Παίκτες όπως πχ ο Παντέα έκαναν σκληρά μαρκαρίσματα που είτε δεν δόθηκαν είτε δεν τιμωρήθηκαν ανάλογα.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ζορίστηκε για τα καλά ο Ολυμπιακός στη Λιβαδειά και συνολικά δεν έχει κάνει ένα τόσο καλό ματς. Δεν τα παράτησε ποτέ όμως και δικαιώθηκε στο τέλος με αυτό το 0-1.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Ελιασί, Παντέα, Βήχος, Κορνέζος, Τσιβελεκίδης, Νίκας, Κωστή, Βρακάς (54' Ποπέσκου), Ούρσι (61' λ.τρ. Μανθάτης), Μπαλντέ (54' Εμμανουηλίδης) και Κομπνάν (78' Λιάγκας).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ορτέγκα, Πέντερσεν (67' λ.τρ. Σάλιακας), Ρέτσος, Κάρμο, Τικνιζάν, Φρόϊλερ, Πουέρτα, Τσικίνιο (59' Ζέλσον), Ζότα (76' λ.τρ. Γκονζάλες), Φορτούνης (67' Ρόκα) και Γιάρεμτσουκ (59' Μάριους).