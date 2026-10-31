Ολυμπιακός: Κατατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση για το νέο Καραϊσκάκη
Άνοιξε πλέον ολοκληρωτικά ο δρόμος για το νέο φαληρικό γήπεδο με την κατάθεση της σχετικής ρύθμισης στη Βουλή. Πρόκειται για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1711 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση των οδηγιών (ΕΕ) 2018/2001 και (ΕΕ) 2019/944 και λοιπές διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή και σε αυτό περιλαμβάνονται και οι ρυθμίσεις για το νέο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».
Εκτός αυτού ο ανώτατος συντελεστής δόμησης μειώνεται, η κάλυψη ορίζεται σε 60% και διασφαλίζεται ότι τουλάχιστον το 65% του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης θα αφορά αμιγώς αθλητικές χρήσεις, και το υπόλοιπο 35% κατανέμεται ισομερώς σε συνοδές και άλλες χρήσεις. Το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού θα είναι 52.000 θέσεων, θα έχει 1.800 θέσεις πάρκινγκ και η παραχώρησή του στους Πειραιώτες θα είναι για 49 έτη. Μπορείτε να θυμηθείτε εδώ το σχετικό ρεπορτάζ του Gazzetta για το πώς ήταν το σχετικό πλάνο αλλά και η συγκεκριμένη ρύθμιση.
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