Έγινε και το επόμενο βήμα για το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» καθώς κατατέθηκε στη Βουλή η απαιτούμενη ρύθμιση.

Άνοιξε πλέον ολοκληρωτικά ο δρόμος για το νέο φαληρικό γήπεδο με την κατάθεση της σχετικής ρύθμισης στη Βουλή. Πρόκειται για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1711 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση των οδηγιών (ΕΕ) 2018/2001 και (ΕΕ) 2019/944 και λοιπές διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή και σε αυτό περιλαμβάνονται και οι ρυθμίσεις για το νέο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Εκτός αυτού ο ανώτατος συντελεστής δόμησης μειώνεται, η κάλυψη ορίζεται σε 60% και διασφαλίζεται ότι τουλάχιστον το 65% του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης θα αφορά αμιγώς αθλητικές χρήσεις, και το υπόλοιπο 35% κατανέμεται ισομερώς σε συνοδές και άλλες χρήσεις. Το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού θα είναι 52.000 θέσεων, θα έχει 1.800 θέσεις πάρκινγκ και η παραχώρησή του στους Πειραιώτες θα είναι για 49 έτη. Μπορείτε να θυμηθείτε εδώ το σχετικό ρεπορτάζ του Gazzetta για το πώς ήταν το σχετικό πλάνο αλλά και η συγκεκριμένη ρύθμιση.