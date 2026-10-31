Οι επιλογές του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για την αρχική ενδεκάδα του Ολυμπιακού στον αγώνα με την Κηφισιά Tutu Deals, στη Λεωφόρο.

O Ολυμπιακός τρέχει νικηφόρο σερί 8 αναμετρήσεων, μετά την ήττα από τον ΟΦΗ στο Φάληρο, και για να το συνεχίσει θα κληθεί να αντιμετωπίσει την φορμαρισμένη Κηφισιά Tutu Deals, στη Λεωφόρο. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα έγιναν γνωστές οι επιλογές του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για την αρχική ενδεκάδα των Πειραιωτών.

Οι Ερυθρόλευκοι θα παραταχθούν σε διάταξη 4-2-3-1. Ο Ορτέγκα θα είναι στην εστία, με τους Πέντερσεν, Ρέτσο, Πιρόλα και Τικνιζιάν μπροστά του. Φρόιλερ - Πουέρτα δίδυμο στα χαφ και ο Τσικίνιο σε επιτελικό ρόλο. Ζότα Σίλβα - Ρόκα εξτρέμ και φορο Γιάρεμτσουκ.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα - Πέντερσεν, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν - Φρόιλερ, Πουέρτα - Ζότα Σίλβα, Τσικίνιο, Ρόκα - Γιάρεμτσουκ

Στον πάγκο γαι την ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είναι οι: Πόποβιτς, Σάλιακας, Σμάιλοβιτς, Κάρμο, Φορτούνης, Σα, Ζέλσον Μαρτίνς, Μπέιλι, Έσε, Γκονζάλες, Μπρούνο, Μάριους

Η σύνθεση της Κηφισιάς Tutu Deals: Ραμίρεζ - Μάνσο, Βαν Άιμα, Ζολιμπουά, Αμπάντα - Ρουκουνάκης, Μπένι - Σαγκάλ, Πόμπο, Αντόνισε - Χριστόπουλος

Στη διάθεση του Σεμπάστιαν Λέτο είναι οι: Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Πέτκοφ, Θεοδωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Εμπουλά, Κυριόπουλος, Καλοσκάμης, Πολυκράτης, Κούσουλος, Ούγκο Σόουζα, Μαγγανάς.