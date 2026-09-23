Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μπροστά σε ένα τηλεοπτικό deal που, εφόσον ολοκληρωθεί με τα ποσά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, θα αποτελέσει το μεγαλύτερο συμβόλαιο τηλεοπτικών δικαιωμάτων στην ιστορία του.

Νέα δεδομένα προκύπτουν γύρω από τα τηλεοπτικά δικαιώματα του ΠΑΟΚ από τη σεζόν 2027-28, καθώς το υπάρχον συμβόλαιο ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι και οι συζητήσεις για την επόμενη ημέρα βρίσκονται εδώ και καιρό σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιάννη Σερέτη στο Gazzetta, ο Γιάννης Αλαφούζος και ο Ιβάν Σαββίδης έχουν φτάσει σε συμφωνία για την παραχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του ΠΑΟΚ στη νέα πλατφόρμα, με το ποσό να φτάνει στα 14 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο και τη διάρκεια του συμβολαίου να είναι τριετής.

Εφόσον αυτά τα οικονομικά δεδομένα αποτυπωθούν και στις τελικές υπογραφές, πρόκειται για ένα deal συνολικού ύψους 42 εκατομμυρίων ευρώ.

Ένα ποσό που ανεβάζει πολύ ψηλά τον πήχη και οδηγεί τον ΠΑΟΚ στο μεγαλύτερο τηλεοπτικό συμβόλαιο της ιστορίας του.

Από την πλευρά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ωστόσο, δεν επιβεβαιώνεται αυτή τη στιγμή ούτε η ολοκλήρωση της συμφωνίας ούτε το ποσό των 14 εκατομμυρίων ευρώ .

Η θέση που μεταφέρεται από τα γραφεία της Μικράς Ασίας είναι συγκεκριμένη: «Δεν έχουμε υπογράψει καμία συμφωνία για νέο τηλεοπτικό συμβόλαιο».

Αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές για την τηλεοπτική στέγη του ΠΑΟΚ από το καλοκαίρι του 2027, αλλά διαχωρίζει τις συζητήσεις και τις πληροφορίες που κυκλοφορούν στην αγορά από μια οριστική και υπογεγραμμένη συμφωνία.

Το θέμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον μετά και τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Stoiximan Superleague. Ο Ιβάν Σαββίδης, στη σύσκεψη των ιδιοκτητών των ΠΑΕ, επανέλαβε τη θέση του υπέρ της κεντρικής διαχείρισης, υποστηρίζοντας ότι το τηλεοπτικό προϊόν του ελληνικού πρωταθλήματος παραμένει υποτιμημένο και μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη αξία.