Χατζηγιοβάνης: «Δεν ήταν στο πλάνο να φύγω από την Ομόνοια, χαρούμενος για το νέο ξεκίνημα στον ΟΦΗ»

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης μίλησε σε μέσο της Κύπρου για την αποχώρησή του από την Ομόνοια, τη νέα του αρχή στον ΟΦΗ και το τηλεφώνημα του Τάσου Μπακασέτα.

Συνέντευξη στο «meridiansports» της Κύπρου παραχώρησε ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τη διακοπή των εθνικών ομάδων για να επιστρέψει στην Κύπρου και να πάρει και τελευταία του πράγματα, ώστε να ολοκληρώσει την μετακόμισή του στην Κρήτη.

Ο Έλληνας εξτρέμ ανέφερε πως δεν είχε στα πλάνα του να φύγει από την Ομόνοια, με την οποία και κέρδισε το πρωτάθλημα αναπτύσσοντας έτσι γρήγορα μία ιδιαίτερη σχέση με τους οπαδούς της, ωστόσο είναι ενθουσιασμένος για το νέο κεφάλαιο της καιρέρας του στον ΟΦΗ, μία ομάδα που έχε μαζεμένες επιτυχίες στο τελευταίο διάστημα.

Τέλος, εκείνο μίλησε για τον Τάσο Μπακασέτα, που του τηλεφώνησε πρωτού πάρει την απόφαση να έρθει στην Κύπρο.

Οι δηλώσεις του Χατζηγιοβάνη

Τάσο, τι κάνεις πως είσαι μετά την αποχώρηση σου από την Ομόνοια για την Ελλάδα και τον ΟΦΗ;

«Επέστρεψα για να πάρω και τα τελευταία πράγματα που είχα αφήσει εδώ. Βαλίτσες και ένα σκύλο που έχω. Είμαι πολύ χαρούμενος. Καινούργιο ξεκίνημα για μένα στην Ελλάδα, στον ΟΦΗ σε μία νέα ομάδα με Έλληνες και πολύ ελληνικό στοιχείο που κάνει πολύ καλά πράγματα και στην Ευρώπη. Έχει πάρει δυο κύπελλα τους τελευταίους μήνες, καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Πάμε πολύ καλά και είμαι αισιόδοξος για τη συνέχεια. Δόξα το Θεό όλα καλά».

Πως ήταν το ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΟΦΗ και η πορεία του μέχρι στιγμής. Ήταν κάτι απίστευτο και ήρθε και η νίκη.

«Και νίκη και ήταν κάτι μοναδικό και για τον κόσμο του ΟΦΗ. Τεράστια χαρά. Γενικά το Ηράκλειο και γενικά οι οπαδοί του ΟΦΗ και όλα τα παιδιά αυτά που ζουν τους τελευταίους οκτώ με δέκα μήνες είναι κάτι πρωτόγνωρο. Έχει καιρό ο ΟΦΗ να πάρει τόσα τρόπαια, Ευρώπη, ήρθε και η νίκη με την Χόφενχάιμ. Είναι τεράστια η χαρά και υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία για το μέλλον».

Ένα μήνυμα για τον κόσμο της Ομόνοιας. Σε λάτρεψε, πανηγύρισες πρωτάθλημα, είσαι συνδεδεμένος με τον κόσμο και φάνηκε και από την στεναχώρια του όταν έφυγες.

«Έτσι ακριβώς. Δεν είχα την ευκαιρία να τους αποχαιρετήσω από κοντά γιατί έγινε ξαφνικά. Δεν ήταν στο πλάνο να φύγω από την ομάδα. Πολύ γρήγορα έγιναν όλα. Το μόνο που έχω να πω στον κόσμο της Ομόνοιας είναι ένα τεράστιο ευχαριστώ. Η αγάπη που πήρα ήταν τεράστια σε μικρό χρονικό διάστημα και δεν το περίμενα ούτε εγώ αυτό. Κερδίσαμε πρωτάθλημα κάτι που είχε αρκετά χρόνια να το κάνει η Ομόνοια και δέθηκα με τον κόσμο και ο κόσμος με μένα. Δεθήκαμε και θα τους έχω για πάντα στην καρδιά μου. Αγάπησα πολύ την Κύπρο και εγώ και η οικογένεια μου».

Σε είδαμε και με τον Λοΐζου και τον Μαρίνο…

«Ξέρω όλα τα παιδιά. Έκανα φίλους. Για μένα η Κύπρος τώρα είναι το δεύτερο σπίτι μου, έκανα φίλους και θα επισκέπτομαι συχνά την Κύπρο και θα πηγαίνω στα παιχνίδια να υποστηρίζω την Ομόνοια, εννοείται. Καλή συνέχεια στην ομάδα, θα σας παρακολουθώ από μακριά, από την τηλεόραση και εύχομαι τα καλύτερα».

Άφησα τελευταία δυο κεφάλαια. Τάσος Μπακασέτας στον ΑΠΟΕΛ και Εθνική Ελλάδος.

«Ο Τάσος Μπακασέτας είναι καλός μου φίλος στην Εθνική. Κάνουμε πολλή παρέα και έξω από το ποδόσφαιρο. Πήγε στον ΑΠΟΕΛ, εγώ σαν φίλος θα του ευχηθώ τα καλύτερα εννοείται και να έχει υγεία».

Σε ρώτησε για τον ΑΠΟΕΛ, για την Κύπρο και το πρωτάθλημα;

«Όχι για τον ΑΠΟΕΛ, για την Κύπρο με ρώτησε και το κυπριακό πρωτάθλημα. Για τον ΑΠΟΕΛ όχι, δε ν γνωρίζω κάτι για τον ΑΠΟΕΛ, δεν με ρώτησε κάτι. Του είπα για το πρωτάθλημα. Και τα πρώτα παιχνίδια που είδε και εκείνος του αρέσει πάρα πολύ το κυπριακό πρωτάθλημα, είναι ανταγωνιστικό πολύ, του αρέσουν και τα γήπεδα, ο κόσμος και είναι πολύ χαρούμενος. Υγεία να έχει πάνω απ’ όλα που είναι το παν στη ζωή. Για την Εθνική Ελλάδος έχει δύσκολα παιχνίδια μπροστά. Πιστεύω τα παιδιά θα τα καταφέρουνε είναι πολύ καλή ομάδα και πολύ καλοί παίκτες, όλο το μέλλον είναι μπροστά τους. Είτε είμαι εκεί είτε όχι θα τους υποστηρίζω και θα είμαι δίπλα τους».