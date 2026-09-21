Ο Χρήστος Κόντης έδωσε πέντε ημέρες άδεια στους ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ, η οποία θα αρχίσει από την Τετάρτη. Οι 11 διεθνείς των Κρητικών.

Με την ισοπαλία με τον Αστέρα AKTOR στο Παγκρήτιο Στάδιο έκλεισε ο ΟΦΗ το βεβαρυμένο πρόγραμμα του πριν από την... μαραθώνια διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Όπως είναι λογικό μετά από αλλεπάλληλα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη ο Χρήστος Κόντης θα δώσει την ευκαιρία στους ποδοσφαιριστές του να αποφορτιστούν σωματικά και πνευματικά ενόψει της δύσκολης συνέχειας της σεζόν.

Σε αυτό το πλαίσιο ο τεχνικός των Κυπελλούχων έδωσε πέντε ημέρες άδεια στους ποδοσφαιριστές του, από την Τετάρτη έως και την Κυριακή. Οι Κρητικοί θα επιστρέψουν στις προπονήσεις από την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.

Οι παίκτες του Ομίλου βρέθηκαν κανονικά τη Δευτέρα (21/9) στο ΒΑΚ. Όσοι αγωνίστηκαν, ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, με την προπόνηση για τους υπόλοιπους να περιλαμβάνει ασκήσεις τεχνικής και αγωνιστικά παιχνίδια.

Ο Νίκος Μαρινάκης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για Τρίτη (22/9) στις 18:00.

Η ενδεκάδα των διεθνών του ΟΦΗ

Όσον αφορά για τους παίκτες του ΟΦΗ που έχουν διεθνείς υποχρεώσεις, ο Θανάσης Ανδρούτσος θα αγωνιστεί ξανά με τα γαλανόλευκα, καθώς θα ενισχύσει την Εθνική Ανδρών στις αναμετρήσεις του Nations League, όπου η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Σερβία (24/9), τη Γερμανία (27/9 & 4/10) και την Ολλανδία (1/10).

Στις κλήσεις τις Εθνικής Ανδρών της Κύπρου βρίσκεται για μια ακόμη φορά ο Χρίστος Σιέλης. Στο πλαίσιο του Nations League, η Εθνική Κύπρου θα αγωνιστεί στις 25 και 28/9 με Μαυροβούνιο και Λετονία, ενώ στις 2 και 5/10 θα υποδεχθεί στην Κύπρο την Αρμενία και τη Λετονία.

Οι Κωνσταντίνος Κωστούλας, Γιάννης Αποστολάκης και Γιάννης Θεοδοσουλάκης βρίσκονται μεταξύ των επιλογών του ομοσπονδιακού προπονητή ενόψει των τριών αγώνων της Κ21 στα προκριματικά του U21 EURO 2027, απέναντι στη Γεωργία (26/9), στη Λετονία (1/10) και στη Βόρεια Ιρλανδία (6/10).

Οι Παύλος Καινουργιάκης, Θάνος Σιτμαλίδης και Μάνος Χνάρης κλήθηκαν για μια ακόμη φορά στην Εθνική Νέων, στης οποίας τις προπονήσεις θα συμμετάσχουν από τις 20 ως τις 25/9 στην Αθήνα.

Από εκεί και πέρα όσον αφορά τους διεθνείς από τα χαμηλότερα ηλικιακά κλιμάκια του ΟΦΗ, σε διεθνές τουρνουά στην Τσεχία θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί ο Κωνσταντίνος Παπαδάκης, ο οποίος βρίσκεται στην αποστολή της Εθνικής Παίδων Κ17 (γενν. 2009) για τους αγώνες με την Σλοβακία (28/9), την Ελβετία (30/9) και την Τσεχία (3/10).

Αντίστοιχη εμπειρία ετοιμάζεται να ζήσει και ο ποδοσφαιριστής της Κ17 της Elite Ακαδημίας του ΟΦΗ, Στέφανος Καμπουράκης, ο οποίος θα συμμετέχει με την Εθνική ομάδα Κ16 σε διεθνές τουρνουά στην Γερμανία, όπου το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την Αυστρία (28/9), την Γερμανία (1/10) και την Πολωνία (4/10).

Τέλος, ο ποδοσφαιριστής της Κ19 της Elite Ακαδημίας του ΟΦΗ, Θανάσης Τούφας, κλήθηκε στην εθνική Βουλγαρίας Κ19 για προπονήσεις και φιλικούς αγώνες που θα γίνουν το προσεχές διάστημα στην Σερβία.

Η συγκεκριμένη ενδεκάδα μάλιστα, θα μπορούσε να έχει και… αναπληρωματικό, έναν 12ο διεθνή, αλλά η κλήση του νεαρού Χρήστου Τσαλπατούρου ανακλήθηκε, λόγω ενός προβλήματος τραυματισμού που αποκόμισε στο τελευταίο χρονικά ματς της Κ17.