Ολυμπιακός: Απ' άκρη σ' άκρη του πλανήτη οι διεθνείς

Έχουν... διασκορπιστεί οι διεθνείς του Ολυμπιακού σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την Ευρώπη έως τις ΗΠΑ και την Αφρική!

Η διακοπή για τις Εθνικές ομάδες βρίσκει τον Ολυμπιακό να έχει… απλωμένους εκπροσώπους του σε τρεις ηπείρους. Ποδοσφαιριστές των «ερυθρόλευκων» ετοιμάζονται να φορέσουν τα εθνικά τους χρώματα, με αρκετούς μάλιστα να έχουν μπροστά τους πολύ σημαντικές αναμετρήσεις.

Για την Ελλάδα, ο Παναγιώτης Ρέτσος και ο Μανώλης Σάλιακας είναι στις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με τη Σερβία στο Βελιγράδι και τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ. Στη συνέχεια η Εθνική θα επιστρέψει στην Ελλάδα, όπου θα υποδεχθεί στην Τούμπα την Ολλανδία την 1η Οκτωβρίου και τη Γερμανία στις 4 του μήνα.

Με τη Βοσνία, ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς έχει μπροστά του Πολωνία, Ρουμανία και Σουηδία. Ο Ναγιάρ Τικνιζιάν θα αγωνιστεί με την Αρμενία απέναντι σε Λετονία, Μαυροβούνιο και Κύπρο, ενώ ο Μπάλσα Πόποβιτς θα είναι με το Μαυροβούνιο για τα παιχνίδια κόντρα σε Κύπρο, Λετονία και Αρμενία.

Ο Ρέμο Φρόιλερ θα βρεθεί με την Ελβετία στις αναμετρήσεις απέναντι σε Σκωτία, Σλοβενία και Βόρεια Μακεδονία, ενώ και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ θα ενισχύσει την Ουκρανία κόντρα σε Ουγγαρία, Γεωργία και Βόρεια Ιρλανδία. Ο Μάρκους Πέντερσεν από την πλευρά του θα ακολουθήσει την αποστολή της Νορβηγίας για τα ματς με Δανία, Πορτογαλία και Ουαλία.

Πάμε όμως και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία δύο παικτών του Ολυμπιακού στο φιλικό Μεξικό-Κολομβία στη Βαλτιμόρη, με τον Αρμάντο Γκονσάλες να τίθεται αντιμέτωπος με τον Γκουστάβο Πουέρτα. Το Μεξικό θα παίξει επίσης με Περού, ΗΠΑ και Χιλή. Όσο για την Κολομβία του Πουέρτα; Έχει παιχνίδια με Παραγουάη, Περού και Χιλή.

Στην Αφρική, ο Νταβίντ Κάρμο έχει τις αναμετρήσεις της Αγκόλας με Αίγυπτο και Μαλάουι, ενώ υπάρχει ακόμη ένας ερυθρόλευκος εκπρόσωπος. Ο λόγος για τον Μπρούνο Ονιεμαέτσι που βρίσκεται στις επιλογές της Νιγηρίας για τα ματς με Μαδαγασκάρη και Γουινέα-Μπισσάου.

Ευτυχώς για τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ που δεν έφυγε και ο Λίον Μπέιλι για Τζαμάικα και ο Ζοέλ Ρόκα δεν ενίσχυσε την Εθνική Ελπίδων της Ισπανίας. Επίσης, αν ο Γκουστάβο Σα δεν είχε τον μυικό τραυματισμό, τότε σίγουρα θα πήγαινε στην Εθνική Ελπίδων της Πορτογαλίας.

Εν ολίγοις, ένα γεμάτο διεθνές πρόγραμμα, με τον Ολυμπιακό να εκπροσωπείται από το Βελιγράδι και την Ευρώπη μέχρι τη Βαλτιμόρη των ΗΠΑ και την Αφρική.