Ο Λίον Μπέιλι αποφεύγει την ταλαιπωρία με την Εθνική ομάδα της Τζαμάικας και θα παραμείνει στη διακοπή στον Ρέντη για προπονήσεις με τον Ολυμπιακό.

Ο Λίον Μπέιλι δεν θα ενσωματωθεί τελικά στην Εθνική Τζαμάικας και θα παραμείνει στον Ρέντη, προκειμένου να εκμεταλλευτεί τη διακοπή του πρωταθλήματος και να δουλέψει απερίσπαστος με το τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού. Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ έχει μπροστά του ένα διάστημα στο οποίο θέλει να ανεβάσει ρυθμούς και να καλύψει το χαμένο έδαφος, με βασικό στόχο να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος στο μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί σημαντική εξέλιξη και για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, αλλά και για τον Αλγκουαθίλ, καθώς ο Ισπανός θα έχει τη δυνατότητα να δουλέψει μαζί του καθημερινά. Ο Μπέιλι προέρχεται από σημαντικό διάστημα απουσίας λόγω μυϊκού προβλήματος και χρειάζεται σταδιακή επανένταξη, ώστε να επανέλθει στο επίπεδο που μπορεί να προσφέρει.

Θυμίζουμε ότι ο 28χρονος επέστρεψε στη δράση απέναντι στον ΟΦΗ, έχοντας κάνει μόλις δύο προπονήσεις με την ομάδα, γεγονός που φανέρωνε ότι δεν είχε ακόμη βρει τον απαιτούμενο αγωνιστικό ρυθμό. Στη Λιβαδειά, μάλιστα, δεν αγωνίστηκε καθόλου, με το τεχνικό επιτελείο να επιλέγει να μην τον επιβαρύνει.

Τώρα, ο Μπέιλι θα έχει τον χρόνο να δουλέψει στον Ρέντη, να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση και να αποκτήσει ξανά αγωνιστική ετοιμότητα. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: να παρουσιαστεί σε καλύτερη κατάσταση μετά τη διακοπή και να διεκδικήσει ρόλο στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Για τον Ολυμπιακό, ένας υγιής και έτοιμος Μπέιλι μπορεί να αποτελέσει μία λύση πολυτελείας στα άκρα της επίθεσης.