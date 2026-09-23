Στέφαν Ντε Φράι: Ένας... πρύτανης της άμυνας στον Παναθηναϊκό!

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για την εντυπωσιακή εκκίνηση του Στέφαν Ντε Φράι στο κέντρο της άμυνας του Παναθηναϊκού.

Σε κάθε καλοδουλεμένο σύνολο είναι πιο εύκολο να προκύπτουν πρωταγωνιστές μέσα από τις ομαδικές λειτουργίες και τους ξεκάθαρους ρόλους. Υπάρχουν, όμως και ποδοσφαιριστές που ανεβάζουν το γκρουπ μέσα από την ατομική τους ποιότητα, μέσα από την ηγεσία τους στον αγωνιστικό χώρο. Ο Στέφαν Ντε Φράι αποτελεί σημείο αναφοράς στην αμυντική γραμμή του Παναθηναϊκού, για την οποία ο Τζέικομπ Νίστρουπ θέλησε από νωρίς να την θωρακίσει με χημεία, συνεργασίες μέσα από προπονήσεις και παιχνίδια, καλή επικοινωνία μέσα από την συνοχή. Και τούτο αποτέλεσε ένα από τα βασικά κομμάτια της σημαντικής ανασταλτικής βελτίωσης στη Stoiximan Superleague σε σχέση με τα προκριματικά του Conference League.

Στην πεντάδα των Πένια, Κυριακόπουλου, Καλάμπρια, Φαν Ντρόνγκελεν και Ντε Φράι, ο 34χρονος στόπερ είναι ο παίκτης-κλειδί. Εκείνος που καθοδηγεί, εκείνος που βοηθά, εκείνος που απλά υπενθυμίζει τον σπουδαίο πρότερο ποδοσφαιρικό του βίο σε Φέγενορντ, Λάτσιο, Ίντερ και Εθνική Ολλανδίας. Για κάμποσα χρόνια ο έμπειρος άσος ήταν ένας εκ των κορυφαίων κεντρικών αμυντικών στον κόσμο και μάλιστα σε μία σούπερ απαιτητική ομάδα στο τακτικό της κομμάτι όπως ήταν εκείνη η Ίντερ του Σιμόνε Ιντσάγκι με πρωτόγνωρες εναλλαγές στους χώρους ακόμη και για τους τρεις στόπερ του. H ποιότητα και η καριέρα του Ντε Φράι προφανώς δεν θα κριθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα, αυτό όμως που φαίνεται στα πρώτα του παιχνίδια με την πράσινη φανέλα είναι πως παραμένει, στα 34 του, ένας καταπληκτικός αμυντικός που πνευματικά παραμένει διψασμένος, πεινασμένος για επιτυχίες, πρωταθλητισμό και συμμετοχή σε φιλόδοξα πρότζεκτ.

Κομπιούτερ υπεραποτελεσματικό στο κέντρο της άμυνας

Ο τρόπος που διαβάζει τις καταστάσεις, οι τοποθετήσεις του, το επιθετικό του μαρκάρισμα, το timing στις αποφάσεις του είναι πράγματα από το πιο υψηλό επίπεδο του ποδοσφαίρου. Υπήρχαν παιχνίδια στα προκριματικά που έμοιαζε να κρατά μόνος του τα πράσινα μετόπισθεν, με την απόκτηση της χημείας και την έλευση του Φαν Ντρόνγκελεν, ο Ντε Φράι σε κάθε παιχνίδι είναι ακόμη καλύτερος.

Οι αριθμοί που μας προσφέρει το Wyscout τα λένε όλα, πραγματικά όλα για την εκκίνηση που έχει κάνει στον Παναθηναϊκό.

70% στις αμυντικές μονομαχίες, 70% στις εναέριες μονομαχίες, 80% στις μονομαχίες για δεύτερες μπάλες και 13.5 επανακτήσεις ανά παιχνίδι. Η αποτελεσματικότητά του είναι εκπληκτική, δίνοντας λύσεις είτε παίζοντας κοντά στην περιοχή, είτε πάνω από το κέντρο του γηπέδου.

Σημαντικός πόλος στο χτίσιμο των επιθέσεων

Η δουλειά του δεν σταματά εκεί, καθώς αποτελεί σημαντικό κομμάτι των επιθέσεων του Παναθηναϊκού. Οι στόπερ του Παναθηναϊκού εξάλλου σε αρκετές επιθέσεις του συνόλου, αγωνίζονται πάνω από την μεσαία γραμμή.

Η ποιότητά του Ολλανδού με την μπάλα στα πόδια είναι ισάξια με τις αμυντικές του ικανότητες. Οι μπάλες που βάζει ανάμεσα στις γραμμές, οι σωστές του αποφάσεις, τα κουβαλήματα με την μπάλα.

Με πάνω από 20 εύστοχες πάσες ανά παιχνίδι που στέλνουν την μπάλα μπροστά, ο 34χρονος άσος έχει 85.1% σωστές πάσες, 87.5% στις πάσες που βάζει την μπάλα στο επιθετικό τρίτο με 6 ανά παιχνίδι και 61.5% στις μακρινές μεταβιβάσεις που επιχειρεί.

Ο ορισμός του αρχηγού

Η δουλειά του δεν σταματά στο γήπεδο. Ούτε ξεκινά εκεί. Αρχίζει στα αποδυτήρια και συνεχίζεται εκεί.

Δεν είναι τυχαίο πως σε λιγότερο από δύο εβδομάδες στο Τριφύλλι, ο Νίστρουπ και ο Κοτσόλης πήραν την απόφαση να τον χρίσουν πρώτο αρχηγό.

Ο Ολλανδός αμυντικός αποτελεί παράδειγμα νοοτροπίας, συμπεριφοράς, προσωπικότητας σε κάθε έκφανση της παρουσίας του στον Παναθηναϊκό.