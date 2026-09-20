Με καταπληκτικό γκολ του Ανδρέα Τεττέη στο 33' ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 1-0 της Καλαμάτας στη Νίκαια, έγραψε την πέμπτη νίκη του σε ισάριθμα ματς και διατήρησε την απόσταση που είχε από τους ανταγωνιστές του.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το καθήκον του στη Νίκαια στην εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Καλαμάτα για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, αφού κέρδισε με 1-0 χάρη σε υπέροχο τέρμα που σημείωσε ο Τεττέη με ατομική προσπάθεια.

Οι «πράσινοι» έφτασαν έτσι τις πέντε νίκες σε ισάριθμα ματς στο πρωτάθλημα εκμεταλλευόμενοι το καλό τους πρόγραμμα κι έτσι πάνε στο διάλειμμα των εθνικών ομάδων απολαμβάνοντας την μοναξιά της κορυφής.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας παρέταξε την Καλαμάτα μ' ένα 3-5-2. Κάτω από την εστία ήταν ο Βασίλιεβιτς. Οι τρεις στην άμυνα οι Ροντρίγκες, Μπακαγιόκο και Στρούγγης ενώ στα δύο άκρα βρέθηκαν από τα δεξιά ο Καλουτσικίδης και από τα αριστερά ο Αλόνσο. Στη μεσαία γραμμή έπαιξαν οι Ντιαρά, Πινέιρο και Χάμζα ενώ η δυάδα στην κορυφή αποτελείτο από τους Μορέιρα και Μπολίβαρ.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ από την άλλη διατήρησε το 4-2-3-1. Κάτω από την εστία, όπως πάντα, ο Πένια. Στο κέντρο της άμυνας οι Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν ενώ στα πλάγια αυτής δεξιά ο Καλάμπρια και αριστερά ο Κυριακόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή ξεκίνησε το δίδυμο των Κάνγκουα και Καμαρά. Μπροστά τους έπαιξε ο Ουναΐ. Δεξιά πήρε θέση ο Λιβάι, αριστερά ο Αντίνο και στην κορυφή ο Τεττέη.

Ο Τεττέη τη λύση

Το παιχνίδι ήταν λίγο νωθρό στο ξεκίνημά του και δεν είχε πολλές φάσεις στο πρώτο τέταρτο. Οι δύο ευκαιρίες που συνέβησαν στο διάστημα αυτό ανήκαν και οι δύο στον Παναθηναϊκό και τον Τεττέη.

Στο 9' εκείνος αστόχησε από κοντά παίρνοντας μία δύσκολη κεφαλιά από σέντρα του Κάνγκουα και πέντε λεπτά μετά πήρε την κάθετη πάσα του Ουναΐ, αλλά έφτασε σχεδόν στην τελική γραμμή για να εκτελέσει με τον Βασίλιεβιτς να διώχνει εύκολα σε κόρνερ.

Στο 23' οι «πράσινοι» δημιούργησαν την καλύτερη μέχρι τότε στιγμή τους, όταν ο Λιβάι άνοιξε τη μπάλα, ξεπέρασε τον αντίπαλό του, μπήκε στην περιοχή και δοκίμασε να νικήσει τον Βασίλιεβιτς από πλάγια θέση, αλλά η μπάλα κατέληξε στο αριστερό κάθετο δοκάρι του κίπερ της Καλαμάτας.

Τέσσερα λεπτά μετά ήταν η στιγμή της Καλαμάτας να απειλήσει για πρώτη φορά. Ο Ντιαρά έκανε την ατομική προσπάθεια και σούταρε από τα όρια της περιοχής, αλλά ο Πένια έπεσε και μπλόκαρε.

Τελικά το «τριφύλλι» ήταν εκείνο που κατόρθωσε να προηγηθεί, όταν ο Τεττέη έκανε την ατομική προσπάθεια στο 32' εβρισκόμενος λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή των Καλαματιανών, έκανε το άνοιγμα και σούταρε υπέροχα για το 0-1.

Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους, στο 43' ο Παναθηναϊκός είχε μία τελευταία καλή στιγμή, έπειτα από ωραία πάσα του Ουναΐ στον Καμαρά που έκανε τη σέντρα, ο Ντε Φράι πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Βασίλιεβιτς μπλόκαρε χωρίς δυσκολία.

Η Καλαμάτα το πάλεψε, αλλά ο Παναθηναϊκός πήρε το ματς

Στο δεύτερο μέρος του αγώνα ο ρυθμός δεν άλλαξε. Την πρώτη μεγάλη στιγμή την είχε η Καλαμάτα στο 62' και μάλιστα διπλή. Ο Πινέιρο έβγαλε υπέροχη κάθετη στον Χάμζα, ο οποίος δεν έκανε καλό τελείωμα στο τετ α τετ και νικήθηκε από τον Πένια, που απέκρουσε, ο Φαν Ντρόνγκελεν αδράνησε στη συνέχεια, ο Πινέιρο του έκλεψε τη μπάλα, αλλά το άμεσο του μπλόκαρε ο Ισπανός κίπερ.

Οι Καλαματιανοί έδειξαν πως είναι αρκετά αξιόμαχοι, συνεχίζοντας να μένουν μέσα στο παιχνίδι μέσω της καλής τους αμυντικής λειτουργίας και ψάχνοντας όσο μπορούν και τρόπους για να επιτεθούν και να βρουν το γκολ της ισοφάρισης.

Ο Παναθηναϊκός από την άλλη δεν είχε καλό πρόσωπο, αφού δεν μπορούσε να βγάλει συνεργασίες στο τελευταίο τρίτο και δεν πήρε και αρκετά πράγματα από σημαντικούς για κείνον ποδοσφαιριστές, όπως π.χ. ο Λιβάι και ο Ουναΐ.

Το «τριφύλλι» είχε τη πρώτη του πραγματικά καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο στο 84ο λεπτό. Ο Λιβάι έδωσε στον Αντίνο κι έκανε κίνηση μέσα στην περιοχή, ο Αντίνο σήκωσε υπέροχα τη μπάλα για κείνον, αλλά το δύσκολο τελείωμα που έκανε στην κίνηση πέρασε άουτ.

Η Καλαμάτα προσπάθησε στο τέλος να πιέσει όπως μπορούσε μπας και φτάσει στην ισοφάριση, ωστόσο, πέρα από μία υποψία ευκαιρίες του Κουρμινόφσκι στις καθυστερήσεις, που μπλόκαρε σαν σε προπόνηση ο Πένια, δεν μπόρεσε να φτιάξει κάτι άλλο.

Κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός έφτασε τελικά στη νίκη με 1-0 στη Νίκαια και ολοκλήρωσε την αποστολή του φτάνοντας στο 5/5 στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος και τα 13 αήττητα ματς από την αρχή της σεζόν.

MVP: Δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον παίκτη που έκρινε τον αγώνα με το γκολ του. Ο Ανδρέας Τεττέη έδωσε για άλλη μια φορά τη λύση στον Παναθηναϊκό σ' έναν αγώνα που το είχε ανάγκη, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά πόσο «ετερόφωτος» ποδοσφαιριστής είναι.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Χρειάστηκε μονάχα μια φορά στο αποψινό ματς, στη διπλή ευκαιρία στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους και πάλι δήλωσε «παρών» εξουδετερώνοντας και τις δύο απειλές και δείχνοντας πως συνεχίζει να διανύει μία αρκετά καλή περίοδο και γι' αυτό δεν βγαίνει από την ενδεκάδα. Φυσικά, δεν παραλείπουμε ποτέ τη συμβολή του στο παιχνίδι των «πράσινων» στην ανάπτυξη είτε με build είτε με κάποια μακρινή πάσα.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Αζεντίν Ουναΐ δεν ήταν στο βράδυ του απόψε, αφού δεν μπόρεσε να κάνει τη διαφορά, όπως θα περίμενε από κείνον ο Παναθηναϊκός σ' ένα τέτοιο παιχνίδι. Δημιούργησε μονάχα μία τελική για τους συμπαίκτες του με μία κάθετη πάσα χωρίς κάτι άλλο αξιοσημείωτο.

Η ΓΚΑΦΑ: Η αντίδραση ενός εκ των αμυντικών της Καλαμάτας στην προσπάθεια του Τεττέη, που έφερε το γκολ, αφού δεν έκλεισε ποτέ προς τον Έλληνα φορ, ενώ είχε τη μπάλα και την άνοιξε προς το μέρος, με αποτέλεσμα, έστω υπό πίεση, εκείνος να σκοράρει.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Δεν είχε δύσκολες φάσεις κι έτσι ο διαιτητής της αναμέτρησης πέρασε απαρατήρητος.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε στη Νίκαια, ωστόσο πήρε αυτό που ήθελε με την ποιότητα ενός εκ των καλών ποδοσφαιριστών του να του δίνει και πάλι τη λύση, όταν χρειάστηκε. Αξιόμαχη η Καλαμάτα μένοντας στο ματς στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και παλεύοντας πολύ.

Ενδεκάδες:

Καλαμάτα (πρ. Χριστοφιλέας): Βασιλίεβιτς, Ροντρίγκες, Μπακαγιόκο (57' Κατάλντι), Στρούγγης, Καλουτσικίδης (84' Κουρμινόφσκι), Αλόνσο (84' Λιατσικούρας), Ντιαρά (84' Χατζηθεοδωρίδης), Πινέιρο, Χάμζα (78' Μπονέτο), Μορέιρα Μπολίβαρ.

Παναθηναϊκός (πρ. Νίστρουπ): Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόγκελεν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάνγκουα (65' Λούζα), Καμαρά, Ουναΐ (65' Ντέσερς), Λιβάι (90' Ραστόντερ), Αντίνο, Τεττέη (79' Τσάπρας).