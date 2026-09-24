Οι «Έλληνες» Γιόβιτς - Ζίβκοβιτς και ο πρώην χαφ του Παναθηναϊκού, Μαξίμοβιτς είναι στην αρχική ενδεκάδα της Σερβίας κόντρα στην Ελλάδα.

Η Εθνική Ελλάδας στην πρεμιέρα της στη League A του Nations League θα φιλοξενηθεί από τη Σερβία στο Βελιγράδι. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα του αγώνα έγιναν γνωστές οι επιλογές των δυο προπονητών για τις αρχικές ενδεκάδες, με τους γηπεδούχους να αρχίζουν το ματς με... γνώριμα πρόσωπα.

Ο Βέλικο Παούνοβιτς θα παρατάξει τους Σέρβους σε διάταξη 3-4-2-1. O Μιλίνκοβιτς Σάβιτς στην εστία, με τους Σίμιτς, Εράκοβιτς, Πάβλοβιτς στα στόπερ. Ο Κόστιτς θα πάρει την αριστερή πλευρά και ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς τη δεξιά.

Παρτενέρ του Σεργκέι Μιλίνκοβιτς Σάβιτς στον άξονα θα είναι ο άλλοτε χαφ του Παναθηναϊκού, Νεμάνια Μαξίμοβιτς, ενώ ο Τάντιτς θα παίξει πίσω από τον Τσβέτκοβιτς και τον σταρ της ΑΕΚ, Λούκα Γιόβιτς.

Η σύνθεση της Σερβίας: B. Μιλίνκοβιτς Σάβιτς - Σίμιτς, Εράκοβιτς, Πάβλοβιτς - Ζίβκοβιτς, Σ. Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, Μαξίμοβοτς, Κόστιτς - Τάντιτς - Τσβέτκοβιτς, Γιόβιτς