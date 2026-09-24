Ο Ιβάν Σαββίδης συναντήθηκε με τους επικεφαλής των ακαδημιών του ΠΑΟΚ, ανακοίνωσε μπόνους στα στελέχη τους και έθεσε ως επόμενο στόχο την ευρωπαϊκή καταξίωση και τις νέες τεχνολογίες.

Συνάντηση με τους επικεφαλής και τα στελέχη των ακαδημιών του ΠΑΟΚ είχε την Πέμπτη (24/9) ο Ιβάν Σαββίδης, με τον ισχυρό άνδρα των «ασπρόμαυρων» να κάνει έναν απολογισμό της δουλειάς των τελευταίων ετών, αλλά κυρίως να βάζει τον πήχη ακόμη ψηλότερα για την επόμενη μέρα.

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ ευχαρίστησε τους ανθρώπους της ακαδημίας για την προσφορά τους, σημειώνοντας πως ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει να δημιουργήσει, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, την καλύτερη ακαδημία στην Ελλάδα.

Στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι παιδιά που μεγάλωσαν ποδοσφαιρικά στον ΠΑΟΚ όχι μόνο έφτασαν και καθιερώθηκαν στην πρώτη ομάδα, αλλά στη συνέχεια πήραν μεταγραφές σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Οι περιπτώσεις των Χρήστου Τζόλη, Στέφανου Τζίμα, Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, Δημήτρη Γιαννούλη και Γιάννη Κωνσταντέλια αποτέλεσαν χαρακτηριστικά παραδείγματα της παραγωγικής διαδικασίας του συλλόγου και, σύμφωνα με τον Σαββίδη, έχουν συμβάλει ώστε η δουλειά που γίνεται στον ΠΑΟΚ να αποκτήσει αναγνώριση στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική αγορά.

«Την εμπιστοσύνη την έχει χτίσει η ακαδημία μας»

Ο Ιβάν Σαββίδης έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εμπιστοσύνη που έχει δημιουργήσει ο ΠΑΟΚ σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις: τόσο απέναντι σε μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους που στρέφονται πλέον σε ποδοσφαιριστές του, όσο και απέναντι στις οικογένειες που επιλέγουν την ακαδημία του για τα παιδιά τους.

«Αυτή την εμπιστοσύνη την έχει χτίσει η ακαδημία μας και πρέπει να κάνει τα πάντα να τη διατηρήσει και να την ενισχύσει», ήταν το μήνυμά του.

Ακολούθησε και μία φράση που αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος θέλει να αντιμετωπίζεται η λειτουργία των τμημάτων υποδομής:

«Εμείς δεν παίζουμε ποδόσφαιρο, διαμορφώνουμε τις μοίρες των ανθρώπων και το μέλλον του ΠΑΟΚ».

Μπόνους στους ανθρώπους των ακαδημιών

Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ ανακοίνωσε παράλληλα ότι θα δοθεί μπόνους στα στελέχη των ακαδημιών, ως αναγνώριση της δουλειάς που έχει γίνει μέχρι σήμερα.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι ο στόχος δεν σταματά στην πρωτιά εντός Ελλάδας. Ζήτησε από τους συνεργάτες του το επόμενο βήμα, ώστε η ακαδημία του ΠΑΟΚ να εξελιχθεί σε μία από τις καλύτερες της Ευρώπης.

Κομβικό ρόλο σε αυτόν τον σχεδιασμό θα έχουν οι νέες τεχνολογίες. Ο Σαββίδης ζήτησε μεγαλύτερη ενεργοποίηση προς αυτή την κατεύθυνση, με στόχο ακόμη πιο επιστημονική προσέγγιση στην ανάπτυξη των νεαρών ποδοσφαιριστών, αλλά και στην πρόληψη των τραυματισμών.

Επενδύσεις και νέο προπονητικό κέντρο

Στο ίδιο πλαίσιο προανήγγειλε σημαντικές επενδύσεις στις ακαδημίες, επισημαίνοντας ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται με παλαιότερες τεχνολογίες.

Παράλληλα, ενημέρωσε τα στελέχη ότι ο σύλλογος βρίσκεται σε αναμονή για την έκδοση της άδειας που αφορά το νέο προπονητικό κέντρο, ένα project το κόστος του οποίου, όπως ανέφερε, θα ανέλθει σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Μέχρι να προχωρήσει το συγκεκριμένο έργο, έχει δοθεί εντολή να εξεταστούν αναλυτικά και οι δυνατότητες του προπονητικού κέντρου στη Σουρωτή, προκειμένου να ενισχυθεί με τον απαραίτητο εξοπλισμό και να αναβαθμιστούν ακόμη περισσότερο οι συνθήκες δουλειάς των τμημάτων υποδομής.