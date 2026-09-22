Προπονητής της Κ19 του Ολυμπιακού είναι ο Ντάβιντ Ροντρίγκες, ο οποίος υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και πιάνει άμεσα δουλειά στο Ρέντη.

Σε... ισπανικό μοντέλο περνάει ο Ολυμπιακός, καθώς μετά την πρώτη ομάδα (Αλγκουαθίλ) και τη δεύτερη ομάδα (Ρούμπιο), σειρά έχει η Κ19 όπου ο Νταβίντ Ροντρίγκες θα είναι ο διάδοχος του Σίμου.

Ο Ισπανός προπονητής υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους Πειραιώτες, ανακοινώθηκε από το κλαμπ και πιάνει αμέσως δουλειά με το τμήμα Νέων της ομάδας.

Ο 34χρονος κόουτς ήταν βοηθός του Ιγκνάσιο Αμπάτε όταν έφτασε η Κ19 της Μίλαν μέχρι τον τελικό του UEFA Youth League και ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό ενώ στη συνέχεια ήταν προπονητής στους νέους της Μοντένα και βοηθός του Σότιλ στην πρώτη ομάδα. Επίσης έχει προπονήσει σε Βαγιαδολίδ, Μπέτις, Αλκορκόν και Χετάφε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Διεύθυνση Ακαδημίας της ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Νταβίδ Ροντρίγκεθ (David Rodríguez), ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του προπονητή της Κ19. Κάτοχος διπλώματος UEFA Pro, με σπουδές Director of football στην ισπανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου, από το 2024 έως το 2026 εργάστηκε στην ιταλική Modena, αρχικά ως προπονητής της ομάδας Νέων και ακολούθως ως βοηθός προπονητή στην πρώτη ομάδα.

Το 2023-2024 ήταν βοηθός προπονητή στην ομάδα Νέων της Μίλαν και το 2022-2023 προπονητής στην U19 της Getafe. Ο 34χρονος Ισπανός προπονητής έχει δουλέψει στο παρελθόν και σε C.D. Parquesol, C.D. Villa de Simancas, C.D. San Agustin, Real Valladolid, Betis C.F., C.D. Pedroñeras και C.D. Alcorcon.

Βοηθός του Νταβίδ Ροντρίγκεθ αναλαμβάνει ο Αϊτόρ Γκαρθία Μορένο (Aitor Garcia Moreno)».