Η απόφαση του ΠΑΟΚ να μην κινηθεί για ελεύθερο γκολκίπερ μετά τον τραυματισμό Παβλένκα, η απόλυτη εμπιστοσύνη στον Τσιφτσή και το τοπίο με τα συμβόλαια που λήγουν

Ο σοβαρός τραυματισμός του Γίρι Παβλένκα στον αγώνα με τον Παναιτωλικό ανάγκασε τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να ψάξουν την αγορά των ελεύθερων για τερματοφύλακα. Άλλωστε, από την ίδια δεξαμενή προέκυψε και ο ερχομός του Τσέχου γκολκίπερ στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Δικεφάλου, τον Σεπτέμβριο του 2024.

Όπως και να έχει πάντως, από την αναζήτηση που έγινε δεν προέκυψε κάτι ουσιαστικό και η απόφαση να μην γίνει κίνηση φαίνεται πως είναι οριστική.

Απόλυτη εμπιστοσύνη στον Τσιφτσή και οι εναλλακτικές του

Έτσι κι αλλιώς, στην Τούμπα έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στον Αντώνη Τσιφτσή. Ο τερματοφύλακας από τα Γιαννιτσά, που πρόσφατα αγωνίστηκε με το περιβραχιόνιο του αρχηγού, έχει αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί κάτω από την εστία του ΠΑΟΚ.

Αρχικά εδραιώθηκε ως δεύτερος στην ιεραρχία των γκολκίπερ, ξεπερνώντας σε αυτήν τον Γκουγκεσασβίλι, και όποτε χρειάστηκε κάλυψε με συνέπεια το κενό του Παβλένκα. Αυτός θα είναι πλέον ο βασικός στην εστία για τον Αλέσιο Λίσι, τουλάχιστον για το διάστημα που θα χρειαστεί ο Τσέχος να αποθεραπευτεί μετά την επέμβαση για την οριστική αποκατάσταση του ώμου του.

Πίσω από τον Τσιφτσή υπάρχουν ο Δημήτρης Μοναστηρλής και ο Κωνσταντίνος Μπαλωμένος. Ο πρώτος έδωσε πέρυσι τα διαπιστευτήριά του αποκρούοντας το τελευταίο πέναλτι στον αγώνα Κυπέλλου με τον Ατρόμητο, ενώ ο δεύτερος επέστρεψε από δανεισμό και έμεινε στην Τούμπα.

Τα συμβόλαια που λήγουν το καλοκαίρι και ο Γκουγκεσασβίλι



Η χαρτογράφηση της αγοράς τερματοφυλάκων μπορεί πάντως να αποδειχθεί εποικοδομητική για τους ασπρόμαυρους. Κι αυτό διότι υπάρχει μια συγκεκριμένη συνθήκη που αφορά την ομάδα των γκολκίπερ του ΠΑΟΚ: Το ερχόμενο καλοκαίρι, το μόνο συμβόλαιο τερματοφύλακα που θα είναι ενεργό θα είναι αυτό του Τσιφτσή.

Ο Παβλένκα έχει μπει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, ενώ το ίδιο ισχύει με τον Μοναστηρλή αλλά και τον Μπαλωμένο.



Βέβαια, στον ΠΑΟΚ ανήκει και ο Λούκα Γκουγκεσασβίλι, ο οποίος δεν κατάφερε να καθιερωθεί στην ομάδα της Θεσσαλονίκης και αγωνίζεται ως δανεικός στην Τουρκία. Στο συμβόλαιο δανεισμού του υπάρχει ρήτρα για την εξαγορά των δικαιωμάτων του, αλλά κανείς δεν μπορεί να προδικάσει τι θα συμβεί. Για την ώρα πάντως, ο Γεωργιανός, αν και ξεκίνησε ως βασικός, έχει χάσει τη θέση του στην αρχική ενδεκάδα της τουρκικής ομάδας.



Σε αναμονή αποφάσεων για την επόμενη ημέρα



Όπως και να έχει, στον ΠΑΟΚ θα πρέπει να πάρουν αποφάσεις για το ποια από τα συμβόλαια που λήγουν θα ανανεωθούν. Κυρίως, όμως, οφείλουν να είναι έτοιμοι αν χρειαστεί να προχωρήσουν στην απόκτηση ενός ακόμη τερματοφύλακα, είτε το καλοκαίρι είτε ακόμη και τον Γενάρη, όταν θα ανοίξει το χειμερινό μεταγραφικό παράθυρο.

Το σίγουρο είναι ότι οι επιτελείς του Δικεφάλου, έχοντας ήδη εξετάσει την αγορά των τερματοφυλάκων, μπορούν να κάνουν τον προγραμματισμό τους για την επόμενη ημέρα στην εστία της ομάδας.