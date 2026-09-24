Α.Σ. ΠΑΟΚ: Εκπρόσωπος στην Αθήνα ο Βασίλης Ανατολίτης

Ο Βασίλης Ανατολίτης αναλαμβάνει την εκπροσώπηση του Α.Σ. ΠΑΟΚ στην Αθήνα, έπειτα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την ανάθεση ενός νέου ρόλου στον Βασίλη Ανατολίτη, ο οποίος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνει εκπρόσωπος του Σωματείου στην Αθήνα.

Ο Ανατολίτης είναι αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. του Α.Σ. ΠΑΟΚ και έχει ενεργή παρουσία δίπλα στον Σύλλογο, υποστηρίζοντας οικονομικά διαφορετικά τμήματά του, τόσο σε ερασιτεχνικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση, ο Α.Σ. ΠΑΟΚ επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία και την εκπροσώπησή του στην Αθήνα, με τον Ανατολίτη να αναλαμβάνει την υποστήριξη των συμφερόντων του Σωματείου στην πρωτεύουσα.

Μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων του, ο ίδιος δήλωσε:

«Αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία αναλαμβάνω να εκπροσωπήσω στην Αθήνα τον Α.Σ. ΠΑΟΚ. Στόχος μου είναι η ισχυροποίηση του Συλλόγου σε όλα τα επίπεδα και η κατάκτηση νέων διακρίσεων. Ευχαριστώ το διοικητικό συμβούλιο του Α.Σ. ΠΑΟΚ».