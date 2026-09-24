Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Παρτίζαν στο δεύτερο international break της σεζόν, ενεργοποιώντας τη συμφωνία που έγινε στο πλαίσιο της μεταγραφής του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς.

ΠΑΟΚ και Παρτίζαν θα βρεθούν ξανά απέναντι, αυτή τη φορά στο πλαίσιο του δεύτερου μεγάλου international break της φετινής σεζόν, στις 14 Νοεμβρίου στο γήπεδο της Τούμπας, σε ένα φιλικό που είχε ουσιαστικά «κλειδώσει» από το καλοκαίρι.

Η αναμέτρηση αποτελεί μέρος της συμφωνίας των δύο συλλόγων για τη μεταγραφή του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς από την Παρτίζαν στον ΠΑΟΚ.

Ο 20χρονος Σέρβος μέσος αποκτήθηκε στα τέλη Αυγούστου, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2031, με το deal των δύο ομάδων να περιλαμβάνει και τη διεξαγωγή φιλικού αγώνα. Η ίδια η Παρτίζαν, ανακοινώνοντας την παραχώρησή του, είχε σταθεί και στις ιδιαίτερες σχέσεις που συνδέουν τους δύο συλλόγους.

Για τον Αλέσιο Λίσι, το παιχνίδι θα αποτελέσει παράλληλα μία ευκαιρία να διατηρήσει σε αγωνιστικό ρυθμό όσους ποδοσφαιριστές δεν θα έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες, σε μια περίοδο κατά την οποία η Νέα Μεσημβρία θα αδειάσει ξανά από τους διεθνείς.

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Στις 14 Νοεμβρίου, ο ΠΑΟΚ και η Παρτίζαν συναντιούνται ξανά.



Όχι απλώς ως δύο ομάδες, αλλά ως δύο σύλλογοι που τους ενώνει μια ξεχωριστή και διαχρονική φιλία.



Δύο λαοί, δύο φανέλες, μία κοινή καρδιά.



Ένας δεσμός που ξεπερνά το… pic.twitter.com/cgo8mCgKRP — PAOK FC (@PAOK_FC) September 24, 2026

Από την Τούμπα του 2008 στο Βελιγράδι του 2016

ΠΑΟΚ και Παρτίζαν δεν συναντιούνται για πρώτη φορά σε φιλικό παιχνίδι. Στις 7 Σεπτεμβρίου 2008, μέσα στην πρώτη διακοπή εκείνης της σεζόν για τις εθνικές ομάδες, οι δύο σύλλογοι είχαν αναμετρηθεί στην Τούμπα σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στις εξέδρες.

Περίπου 15.000 φίλαθλοι βρέθηκαν στο γήπεδο και ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-1, με τους Αναστασάκο, Λάκη και Μαλεζά να σκοράρουν για τους «ασπρόμαυρους». Εκείνη την εποχή, μάλιστα, τη φανέλα του ΠΑΟΚ φορούσε ο Βλάνταν Ίβιτς, ένας άνθρωπος με ισχυρό παρελθόν στην Παρτίζαν.

Οκτώ χρόνια αργότερα ήρθε η δεύτερη συνάντηση. Τον Οκτώβριο του 2016, ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει την Παρτίζαν σε νέο φιλικό παιχνίδι, αυτή τη φορά στο γήπεδο των Σέρβων.

Δέκα χρόνια μετά το τελευταίο εκείνο ραντεβού, οι δύο ομάδες ετοιμάζονται να βρεθούν ξανά στο γήπεδο, με την παρουσία του Ούγκρεσιτς να αποτελεί αυτή τη φορά τον συνδετικό κρίκο μιας σχέσης που κρατά εδώ και χρόνια.