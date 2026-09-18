Ακόμα μια προσθήκη στα εξτρέμ για τον Ατρόμητο, καθώς έχει έρθει σε συμφωνία με τον Κέλβιν Οφόρι.

Ο Ατρόμητος ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει μια ακόμα μεταγραφή για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής του γραμμής, μετά την απόκτηση των Σερζίνιο και Περέα. Οι Περιστεριώτες έχουν έρθει σε συμφωνία με τον 25χρονο Γκανέζο winger Κέλβιν Οφόρι.

Ο Αφρικανός έμεινε ελεύθερος πριν δύο ημέρες απο τη Σλόβαν Μπρατισλάβας και ο Ατρόμητος κινήθηκε άμεσα, θεωρώντας πως πρόκειται για μια αξιόλογη ευκαιρία ως προς την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής. Διακρίνεται για την εκρηκτικότητα του, την ικανότητα στο ένας εναντίον ενός, ενώ αρέσκεται να αγωνίζεται στη δεξιά πλευρά και να συγκλίνει προς τον άξονα.

Τη τρέχουσα σεζόν δεν βρισκόταν στα βασικά πλάνα της ομάδας του γνώριμου στο ελληνικό κοινό προπονητή Γιαγιά Τουρέ. Το τελευταίο εξάμηνο ο Αφρικανός αγωνίστηκε δανεικός από την Σλόβαν στην Ολίμπια Λιουμπλιάνας και μάλιστα, στην συμφωνία υπήρχε και οψιόν αγοράς 800.000 ευρώ, την οποία όμως δεν ενεργοποίησαν οι Σλοβένοι. Ο Οφορι είχε 1 γκολ, 2 ασίστ σε 13 ματς στην Ολίμπια

Στο πρώτο μισό της σεζόν 2025-26 αγωνίστηκε στον δημοφιλέστερο σύλλογο της Σλοβακίας, τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, με την οποία είχε σε αυτό το πρώτο 6μηνο 3 γκολ σε 14 ματς.

Το άλμα του στην Σλόβαν ήρθε λόγω της εντυπωσιακής του σεζόν Σπαρτάκ Τρνάβα, με την οποία είχε 11 γκολ, 5 ασίστ σε 35 ματς στις εγχώριες διοργανώσεις, αλλά και 2 γκολ, 2 ασίστ στο Conference League. Συνολικά σε 2,5 χρόνια, στην ίδια ομάδα είχε 24 γκολ, 8 ασίστ σε 101 αγώνες.

Ο αριστεροπόδαρος εξτρέμ έκανε τα πρώτα βήματα του από τη φημισμένη γκανέζικη ακαδημία Right to Dream και μάλιστα σε νεαρή ηλικία φέρεται να ενδιαφέρθηκε ακόμη και η Ρεάλ Μαδρίτης.

Στην Ευρώπη η πρώτη του επαγγελματική ομάδα ήταν η Φορτούνα Ντίσελντορφ (2021-23) της Μπουντεσλίγκα και ακολούθησε ο δανεισμός στην Πάντερμπορν.