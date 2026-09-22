Το Gazzetta κάνει τον απολογισμό του Ολυμπιακού στα πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν και εστιάζει στο θέμα του σκοραρίσματος.

Οι εξελίξεις στον Ολυμπιακό είναι ραγδαίες στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν καθώς υπήρξαν αρκετές αλλαγές στο ρόστερ, στο τεχνικό σταφ αλλά και σε διοικητικό επίπεδο.

Με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στο τιμόνι, οι Πειραιώτες μπήκαν με το... δεξί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις νικώντας τη Γιαγκελόνια στο Φάληρο ενώ επέστρεψαν και στις νίκες στο πρωτάθλημα με το διπλό επί του Λεβαδειακού, καθώς είχε προηγηθεί η ήττα από τον ΟΦΗ στο ντεμπούτο του Ισπανού προπονητή.

Πλέον οι «ερυθρόλευκοι» πηγαίνουν στη διακοπή με σκοπό να πέσουν με τα... μούτρα στη δουλειά προκειμένου να εμφανιστούν ακόμα πιο έτοιμοι με την επιστροφή στη δράση. Ένα από τα βασικά ζητήματα που θα πρέπει να ρίξει το βάρος του ο Βάσκος προπονητής, είναι το θέμα του σκοραρίσματος.

Δεν είναι μυστικό ότι ο Ολυμπιακός δυσκολεύεται να βρει δίχτυα, ειδικά στο πρωτάθλημα όπου μετρά τέσσερα τέρματα σε πέντε αγωνιστικές μέχρι τώρα ενώ και με τη Γιαγκελόνια επικράτησε με 2-1 με γκολ προς το τέλος του αγώνα. Ας τα δούμε με τη σειρά...

Ο Ολυμπιακός έχει νικήσει σε τρία ματς με το ίδιο σκορ (1-0) τους Ατρόμητο, Αστέρα AKTOR και Λεβαδειακό, έφερε ισοπαλία με τον Βόλο (1-1) και ηττήθηκε από τον ΟΦΗ (0-1). Όπως είναι λογικό, οι αριθμοί στα συγκεκριμένα παιχνίδια πρέπει να δημιουργούν... πονοκέφαλο στον Αλγκουαθίλ, ο οποίος δεν θα έχει στη διάθεση του και τον Αγιούμπ Ελ Καμπί που αποτελεί τον βασικό φορ της ομάδας τα τελευταία χρόνια.

Βέβαια, παρότι στη διακοπή υπάρχει ο χρόνος, ο 55χρονος κόουτς δεν θα έχει αρκετούς παίκτες της μεσοεπιθετικής γραμμής διαθέσιμους καθώς έχουν κληθεί στις αντίστοιχες εθνικές ομάδες του. Όπως και να έχει, το θέμα του γκολ θα πρέπει να λυθεί άμεσα καθώς ακολουθεί το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό αλλά και η ευρωπαϊκή μάχη με τη Μαρσέιγ στη Γαλλία.

Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός διαθέτει τρεις φορ πρώτης γραμμής με τελευταία προσθήκη τον Μάριους, ο οποίος πέρσι αναδείχθηκε κορυφαίος επιθετικός του Conference League και σημείωσε 20+ γκολ με τη Σαμσουνσπόρ, οπότε θα πρέπει να βρει το... φάρμακο προκειμένου να απελευθερωθεί η ομάδα και να αρχίσει να βρίσκει πιο συχνά δίχτυα καθώς αυτό θα τη βοηθήσει να... καθαρίζει τα ματς ή να βρίσκει αντίδραση.

Φυσικά, δεν παίζει ρόλο μόνο το όνομα που βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης αλλά και το πώς η μπάλα θα φτάσει μέχρι εκεί, με τον Αλγκουαθίλ να ψάχνει τον τρόπο ώστε να μπορεί η ομάδα να σπάει τις αντίπαλες άμυνες και να περνάει την μπάλα ακόμα πιο συχνά στο επιθετικό τρίτο.