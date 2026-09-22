Ο Αλέξης Βιρβίλης γράφει για τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ που καλείται να βρει περισσότερες λύσεις απέναντι σε οργανωμένες άμυνες, τον Πουέρτα που πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματικός και τους Φρόιλερ, Γκουστάβο Σα που αποτελούν σημαντικά κομμάτια στον άξονα

Τα 51 γεμίσματα του Ολυμπιακού στη Λιβαδειά είναι ένας αριθμός που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητος. Από αυτά, τα 22 βρήκαν συμπαίκτη, όμως το θέμα δεν είναι μόνο η ποσότητα. Είναι και η ποιότητα των επιλογών που έγιναν, καθώς αρκετές από τις σέντρες δεν δημιούργησαν πραγματικό κίνδυνο και σε αρκετές περιπτώσεις έμοιαζαν περισσότερο με την εύκολη λύση απέναντι σε μία ομάδα που είχε κλείσει καλά τους χώρους.

Και εδώ ακριβώς βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα για τον Αλγκουαθίλ. Ο Ολυμπιακός θα συναντήσει μέσα στη σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα πολλές φορές ομάδες που θα του παραχωρούν την κατοχή, θα χαμηλώνουν τις γραμμές τους και θα περιμένουν να χτυπήσουν στην κόντρα.

Σε τέτοιες συνθήκες, το να έχεις την μπάλα δεν αρκεί. Χρειάζεται κίνηση, υπομονή, ταχύτητα στη μεταφορά της μπάλας και κυρίως διαφορετικές λύσεις για να ανοίξει η αντίπαλη άμυνα.

Ο άξονας είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ο Γκουστάβο Πουέρτα έχει τη δυνατότητα να παίξει καθοριστικό ρόλο, όμως πρέπει να γίνει πολύ πιο αποτελεσματικός. Ο Κολομβιανός ζητάει την μπάλα, κοιτάζει να την φέρει αμέσως μπροστά, επιχειρεί την κάθετη πάσα, πατάει σε χώρους επικίνδυνους για τους αντίπαλους και προσπαθεί να συμμετάσχει πιο ενεργά στη δημιουργία. Δεν αρκεί, όμως, να πάρει εκείνος περισσότερες πρωτοβουλίες. Χρειάζεται και βοήθεια από τους συμπαίκτες του.

Γιατί αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που εμφανίστηκαν στη Λιβαδειά: ο παίκτης που έχει την μπάλα συχνά δεν έχει αρκετές επιλογές γύρω του. Δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες κινήσεις χωρίς την μπάλα, δεν υπάρχουν αρκετές αλλαγές θέσεων, δεν δημιουργούνται πάντα οι χώροι που θα επιτρέψουν στον Πουέρτα ή σε οποιονδήποτε άλλο μέσο να περάσει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές. Όταν ο κάτοχος της μπάλας μένει ουσιαστικά μόνος του, η επίθεση γίνεται προβλέψιμη και η μπάλα καταλήγει αναπόφευκτα στα άκρα.

Ακριβώς γι’ αυτό δεν γίνεται να τα περιμένουν όλα ούτε από τον Ρέμο Φρόιλερ. Ο Ελβετός έχει αποδείξει από νωρίς ότι μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς. Διαθέτει την εμπειρία, την καθαρότητα στο παιχνίδι και την ικανότητα να διαβάζει τις φάσεις πριν αυτές εξελιχθούν. Μπορεί να οργανώσει, να προωθήσει την μπάλα και να δώσει ισορροπία. Δεν είναι όμως δυνατόν να αποτελεί μόνιμα τη μοναδική αξιόπιστη πηγή δημιουργίας από τη μεσαία γραμμή.

Και εδώ έρχεται η επιστροφή του Γκουστάβο Σα. Όταν ο Πορτογάλος ξαναμπεί σε κανονικούς αγωνιστικούς ρυθμούς, θα πρέπει οπωσδήποτε να μπει στην εξίσωση. Ο Αλγκουαθίλ χρειάζεται ακόμη έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να δώσει πράγματα από τον άξονα, να κουβαλήσει την μπάλα, να συνδυαστεί και να προσφέρει διαφορετικό τρόπο ανάπτυξης.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία προσαρμογής στα «θέλω» του νέου προπονητή. Και αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη. Το ζητούμενο, όμως, είναι ξεκάθαρο: λιγότερη εξάρτηση από τις σέντρες, περισσότερη κίνηση χωρίς την μπάλα, καλύτερες συνεργασίες στον άξονα και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην τελική επιλογή. Εκεί θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό το επόμενο βήμα της ομάδας. Το επαναλαμβάνουμε: Τα 51 γεμίσματα αποτέλεσαν θέμα συζήτησης κατά την επιστροφή της αποστολής του Λεβαδειακού.