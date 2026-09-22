Ο Σερίφ Εντιαγέ μετρά τρία γκολ στις πρώτες εννέα εμφανίσεις του με τον ΠΑΟΚ, όμως οι αριθμοί του αποκαλύπτουν μια πολύ μεγαλύτερη επιρροή στο παιχνίδι του «Δικεφάλου».

Ο Σερίφ Εντιαγέ χρειάστηκε ελάχιστο χρόνο για να περάσει από το στάδιο της προσαρμογής σε εκείνο της πραγματικής διεκδίκησης μιας θέσης στην κορυφή της επίθεσης του ΠΑΟΚ.

Τα τρία γκολ στις πρώτες εννέα επίσημες εμφανίσεις του είναι ασφαλώς η πρώτη ανάγνωση. Για έναν σέντερ φορ, άλλωστε, το γκολ παραμένει το βασικό νόμισμα αξιολόγησης. Στην περίπτωση του 30χρονου Σενεγαλέζου, όμως, οι αριθμοί αρχίζουν να δείχνουν ότι η παρουσία του δεν περιορίζεται στις εκτελέσεις.

Ο Εντιαγέ έχει αρχίσει να δίνει στον «Δικέφαλο» αρκετά από εκείνα που αναζητούσε από τον παίκτη της κορυφής. Παίζει με το κορμί, βάζει δύσκολα στους αντίπαλους κεντρικούς αμυντικούς, πιέζει, κερδίζει μπάλες και φάουλ, μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς και συμμετέχει στις φάσεις ακόμη κι όταν δεν είναι αυτός που θα τις τελειώσει.

Λίγες τελικές, μεγάλη αποτελεσματικότητα

Στις πρώτες πέντε αγωνιστικές του πρωταθλήματος ο Εντιαγέ έχει βρεθεί και τις πέντε φορές στην αρχική ενδεκάδα, καταγράφοντας 412 λεπτά συμμετοχής. Μέσα σε αυτό το διάστημα έχει δύο γκολ από μόλις επτά τελικές προσπάθειες.

Οι πέντε από τις επτά τελικές του έχουν βρει εστία. Σε αναγωγή 90λέπτου επιχειρεί μόλις 1,53 σουτ, αριθμός που δεν παραπέμπει σε φορ ο οποίος καταναλώνει μεγάλο όγκο επιθέσεων μέχρι να σκοράρει. Το αντίθετο.

Ο Σενεγαλέζος έχει αρχίσει να παίρνει πολλά από λίγες φάσεις. Με τον Άρη βρήκε δίχτυα από την «άσπρη βούλα», ενώ στο Αγρίνιο χρειάστηκε μία τελική για να σκοράρει. Το δεύτερο γκολ πρωταθλήματος ήταν παράλληλα το πρώτο του σε open play.

Αν προστεθεί και το ευρωπαϊκό γκολ απέναντι στην Μπραν, ο συνολικός απολογισμός φτάνει στα τρία γκολ σε εννέα συμμετοχές και 573 λεπτά. Ένα γκολ ανά 191 αγωνιστικά λεπτά στον πρώτο μήνα του με τα ασπρόμαυρα.

Οι μάχες που δεν φαίνονται στους αριθμούς

Εκεί όπου αποκτά περισσότερο ενδιαφέρον η στατιστική ανάγνωση είναι στις μονομαχίες.

Στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος είχε κερδίσει 26 από τις 53 μονομαχίες στις οποίες συμμετείχε και οκτώ από τις 16 εναέριες. Την ίδια στιγμή είχε κερδίσει 12 φάουλ.

Στο Αγρίνιο πρόσθεσε άλλα πέντε κερδισμένα φάουλ. Έφτασε έτσι τουλάχιστον τα 17 στις πρώτες πέντε αγωνιστικές, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 3,7 ανά 90 λεπτά. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου αμελητέα λεπτομέρεια.

Ο Εντιαγέ υποχρεώνει τους στόπερ να μπουν σε προσωπικές μονομαχίες, χρησιμοποιεί το σώμα του, προστατεύει την μπάλα και δίνει τη δυνατότητα στον ΠΑΟΚ να μεταφέρει μέτρα το παιχνίδι του. Ακόμη και όταν δεν καταλήγει ο ίδιος στην εκτέλεση, μπορεί να δημιουργήσει την πρώτη συνθήκη μιας επίθεσης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το ντέρμπι με τον Άρη. Πέρα από το γκολ με το πέναλτι, από δικό του κλέψιμο ξεκίνησε η φάση για το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι είχε οκτώ κερδισμένες μονομαχίες, δύο στις τρεις εναέριες, τρία κερδισμένα φάουλ, δύο τάκλιν και μία αναχαίτιση.

Δεν ζει μόνο μέσα στην περιοχή

Η συμμετοχή του με την μπάλα παραμένει σχετικά περιορισμένη. Στα πρώτα τέσσερα ματς είχε 132 επαφές σε 322 λεπτά, περίπου 37 ανά 90λεπτο, ενώ οι 25 ήταν μέσα στην αντίπαλη περιοχή.

Αυτό δείχνει και το είδος του φορ που βλέπουμε μέχρι τώρα. Δεν κατεβαίνει συνεχώς χαμηλά για να συμμετέχει στην ανάπτυξη ούτε ζητά δεκάδες επαφές για να μπει στο παιχνίδι.

Στις πάσες, στο ίδιο διάστημα, είχε 39 εύστοχες με ποσοστό 63,9%, δύο δημιουργημένες ευκαιρίες και 0,18 xA. Στο Αγρίνιο, πάντως, πρόσθεσε δύο key passes, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος τελείωσε το παιχνίδι με μόλις μία τελική προσπάθεια.

Υπάρχει και το κομμάτι που χρειάζεται βελτίωση. Οι χαμένες κατοχές και η ακρίβεια στις μεταβιβάσεις δείχνουν ότι η σύνδεσή του με τους μεσοεπιθετικούς του ΠΑΟΚ δεν έχει φτάσει ακόμη στο επίπεδο που μπορεί. Λογικό μέχρι ενός σημείου για έναν ποδοσφαιριστή που μπήκε σχεδόν κατευθείαν στην ομάδα και ο ίδιος παραδέχθηκε ότι δεν βρισκόταν στο 100% από πλευράς φυσικής κατάστασης.

Ο Μπάνζα και ο Εντιαγέ

Κάπου εδώ μπαίνει στην κουβέντα και ο Σιμόν Μπάνζα. Ο Κονγκολέζος αποκτήθηκε με αριθμούς, παραστάσεις και βιογραφικό που τον τοποθετούν αυτομάτως πολύ ψηλά στη συζήτηση για τη θέση του βασικού σέντερ φορ. Ο ΠΑΟΚ επένδυσε πάνω του έχοντας συγκεκριμένο πλάνο για την κορυφή της επίθεσης.

Μόνο που στο διάστημα μέχρι να είναι ο Μπάνζα απολύτως έτοιμος να μπει στην εξίσωση, ο Εντιαγέ δεν περίμενε. Έπαιξε. Σκόραρε. Κέρδισε μονομαχίες. Έδωσε ένταση στο πρέσινγκ και άρχισε να δημιουργεί συνεργασίες με τους υπόλοιπους. Κυρίως, εκμεταλλεύτηκε τον χρόνο που πήρε.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται ένα βήμα μπροστά από τον Μπάνζα σε αγωνιστικό ρυθμό και προσαρμογή στην ομάδα. Αυτό δεν αλλάζει την ποιότητα ούτε την προοπτική του Κονγκολέζου. Αλλάζει, όμως, την αφετηρία της μεταξύ τους μάχης.