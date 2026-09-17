Σε ρόλο.... ηθοποιού ο Δημήτρης Καλοσκάμης, που για λίγο άφησε τα γήπεδα για παίξει σε μια πολύ γνωστή ελληνική σειρά.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Δημήτρης Καλοσκάμης άφησε λίγο τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στην άκρη για να κάνει μια guest εμφάνιση σε πασίγνωστη ελληνική σειρά.

Συγκεκριμένα ο 20χρονος χαφ, βασικός μέλος της εθνικής Ελπίδων, βρέθηκε στο πλατό της τηλεοπτικής σειράς «Το σόι σου». Είδηση που έγινε γνωστή μέσω μιας δημοσίευσης από το προφίλ της σειράς στο instagram.

Θυμίζουμε πως σε λίγες μέρες ο Έλληνας χαφ έχει πολύ σημαντική αποστολή με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, με τον ίδιο να είναι βασικό «γρανάζι» της ομάδας του Γιάννη Ταουσιάνη. Καθώς η Γαλανόλευκη έχει ακόμα 3 ματς για να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο για το EURO K212027.