Το μήνυμα του αναγεννημένου Μάγερ στον Μπίλιτς: «Είμαι χαρούμενος στην ΑΕΚ, είμαι ο εαυτός μου»

Ο Λόβρο Μάγερ επέστρεψε στις κλήσεις της Εθνικής Κροατίας και ο Σλάβεν Μπίλιτς αποκάλυψε τι του είπε στο τηλέφωνο όταν πήρε μεταγραφή στην ΑΕΚ.

Στην Εθνική Κροατίας βρέθηκε ξανά ο Λόβρο Μάγερ, ο οποίος επιστρέφει στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του με τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ και τις εμφανίσεις του με την κιτρινόμαυρη φανέλα στο ξεκίνημα της σεζόν να παίζουν καθοριστικό ρόλο σε αυτό.

Ο Μάγερ όταν πήρε μεταγραφή από τη Βόλφσμπουργκ στην ΑΕΚ αντί 6 εκατ. ευρώ είχε τηλεφωνήσει μάλιστα στον Μπίλιτς εκφράζοντας την ευτυχία του για αυτή την εξέλιξη και στέλνοντας του το μήνυμα να τον έχει στα υπόψιν.

Αυτό αποκάλυψε ο ίδιος ο Μπίλιτς μιλώντας στα Μέσα στην Κροατία. «Πολλά μπορούν να συμβούν σε 15 μέρες. Το στάτους του έχει βελτιωθεί φοβερά. Κάτι του συνέβη στη Βόλφσμπουργκ και βρέθηκε σε μια άσχημη κατάσταση. Με πήρε τηλέφωνο όταν πήρε μεταγραφή και μου είπε "κόουτς, είμαι χαρούμενος τώρα, είμαι ξανά ο εαυτός μου μην με ξεχάσεις". Η επιθυμία από μόνης της δεν είναι αρκετή, αλλά παίζει πολύ καλά και είναι υπεύθυνος», ανέφερε ο τεχνικός της Εθνικής Κροατίας.

Τα λόγια του Μπίλιτς έρχονται να επιβεβαιώσουν την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Μάγερ στην ΑΕΚ αποτελώντας ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του Μάρκο Νίκολιτς, στον υβριδικό ρόλο που του έχει δώσει μέσα στο γήπεδο, με τον 28χρονο Κροάτη χαφ να μετράει έξι ασίστ σε δέκα συμμετοχές ως τώρα.