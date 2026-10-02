Ο Νίκος Σεβαστόπουλος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 81 ετών, βυθίζοντας σε θλίψη την οικογένεια της ΑΕΚ.

Σε πένθος βυθίστηκε το πρωί της Παρασκευής (2/10) η οικογένεια της ΑΕΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου, στην είδηση του χαμού του Νίκου Σεβαστόπουλου, που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 81 ετών.

Το τελευταίο διάστημα, ο παλαίμαχος άσος της Ένωσης νοσηλευόταν στο νοκοκομείο Αττικόν, καθώς αντιμετώπιζε ένα σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του. Τελικά, δεν άντεξε και «έφυγε» τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Ποιος ήταν ο Νίκος Σεβαστόπουλος

Γεννήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 1945 στον Ταύρο και ξεκίνησε την πορεία του στο ποδόσφαιρο το 1957 από τον Πανθησειακό, πριν μεταβεί στις Ακαδημίες της ΑΕΚ, εκεί όπου ξεχώρισε από τα παιδιά της ηλικίας του.

Στις 13 Οκτωβρίου του 1963 έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Δικέφαλου, στο 0-0 με τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη, ενώ προηγουμένως ήταν πρωταγωνιστής στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Νέων. Μάλιστα, η ικανότητα και οι εμφανίσεις του, του χάρισαν το παρατσούκλι «Πελέ».

Παρόλα αυτά, η σχέση του με την ΑΕΚ δοκιμάστηκε και αφού δέχθηκε τετράμηνη τιμωρία σε ένα παιχνίδι με τον Εθνικό, αποχώρησε για τη Νότιο Αφρική και τη Χελένικ (ομάδα στο Κέιπ Τάουν). Μάλιστα, αυτό του έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστεί κόντρα στη σπουδαία Ρεάλ Μαδρίτης των Πούσκας και Χέντο.