Μία απρόσμενη παρουσία υπήρχε στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού, αφού ο πρώην ποδοσφαιριστής και τεχνικός διευθυντής των «πράσινων», Ζιλμπέρτο Σίλβα πήγε στο Κορωπί.

Μία ευχάριστη έκπληξη περίμενε σήμερα τους πάντες στο Κορωπί την ώρα της προπόνησης του Παναθηναϊκού, αφού ένας παλιός γνώριμος ήρθε να επισκεφτεί την ομάδα. Ο λόγος για τον θρυλικό Ζιλμπέρτο Σίλβα, ο οποίος είχε υπηρετήσει το «τριφύλλι» τόσο ως ποδοσφαιριστής για μία τριετία (2008-2011) όσο και ως τεχνικός διευθυντής για επτά μήνες (16/05/2016-14/12/2016).

Ο πρώην αρχηγός της εθνικής Βραζιλίας πήγε στο προπονητικό κέντρο των «πράσινων» και συνάντησε παλιούς φίλους και γνώριμους. Συζήτησε με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, Στέφανο Κοτσόλη, με τον οποίο είχαν υπάρξει συμπαίκτες για λίγους μήνες, τον Γ' αντιπρόεδρο, σύμβουλο στρατηγικού σχεδιασμού και πρέσβη του συλλόγου, Τάκη Φύσσα, αλλά και με τον προπονητή του κλαμπ, Τζέικομπ Νίστρουπ.

Φυσικά, δεν έχασε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά και την προπόνηση του «τριφυλλιού».

Στο πρόγραμμα οι παίκτες χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι αγωνίστηκαν στη χθεσινή αναμέτρηση με την Καλαμάτα έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με τελειώματα και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Το story του Ζιλμπέρτο Σίλβα

Ο Ζιλμπέρτο Σίλβα έκανε story την ανάρτηση του Παναθηναϊκού κι έγραψε πάνω: «Είναι πάντα υπέροχο να επιστρέφω εδώ και να βρίσκομαι ξανά με καλούς φίλους. Καλή τύχη!»