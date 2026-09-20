Ο Παναθηναϊκός συνέτριψε με 8-0 την Καλαμάτα με τον Φώτη να σκοράρει πέντε τέρματα ενώ η Κ19 έκανε το 4/4 και παρέμεινε μόνη πρώτη.

Από κει που το άφησε πέρυσι δείχνει να το πιάνει και φέτος ο Παναγιώτης Φώτης. Ο στράικερ της Κ17 του Παναθηναϊκού έκανε μία πολύ καλή εμφάνιση στη νίκη των «πράσινων» με 8-0 επί της Καλαμάτας σκοράροντας ούτε ένα ούτε δύο, αλλά πέντε από τα τέρματα της ομάδας του.

Το ματς

Οι παίκτες του Ηλία Κολοβού πήραν το εντός έδρας τρίποντο απέναντι στην Καλαμάτα με το επιβλητικό 8-0. Ο Παναγιώτης Φώτης πέτυχε πέντε τέρματα και ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης. Τα υπόλοιπα γκολ σημείωσαν οι Αγιοβλασίτης, Κόκκινος και Γεωργούσης.

Οι Πράσινοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο 2′ του αγώνα, με τον Νίκα να κερδίζει πέναλτι και τον Φώτη να ευστοχεί από την άσπρη βούλα. Έξι λεπτά αργότερα, ο Λαπούσι έκανε υπέροχη κάθετη πάσα, με τον Φώτη να πλασάρει εύστοχα για το 2-0. Στο 22′ οι Αγιοβλασίτης και Νίκας άλλαξαν όμορφα την μπάλα, με τον πρώτο να «γράφει» με ωραίο σουτ το 3-0. Μόλις έξι λεπτά αργότερα, ο Δούκας κέρδισε πέναλτι, με τον Φώτη να ευστοχεί και να φτάνει στο χατ-τρικ. Πριν από το ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός πέτυχε ακόμα ένα τέρμα, με ωραίο σουτ του Κόκκινου στο 40′.

Το δεύτερο ημίχρονο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα. Ο Φώτης, με ωραίο πλασέ στο 50′ έπειτα από πάσα του Δούκα, πέτυχε το 6-0, ενώ στο 53′ σκόραρε το πέμπτο προσωπικό του τέρμα με κεφαλιά μετά από σέντρα του Κόκκινου, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 7-0. Το τελικό 8-0 διαμόρφωσε ο Γεωργούσης μετά από σέντρα του Κίμωνος.

Παναθηναϊκός: Τζατζάκης, Πασβάντης, Νίκας (72′ Μπαλάκας), Ξυδιάς (46′ Πλατανίτης), Αθανασάκης, Κασίμος, Δούκας (54′ Κίμωνος), Λαπούσι, Φώτης (54′ Γεωργούσης), Κόκκινος, Αγιοβλασίτης (46′ Μπελιμέζης).

Καλαμάτα: Κανελλόπουλος, Χαραλαμπάκος, Τζέλης, Σπυρόπουλος, Σκιαδόπουλος, Λουλάι, Παπαδόπουλος, Παπαδόπουλος, Παπαγεωργόπουλος, Μητσέας, Κοσμίδης.

4/4 για την Κ19 με γκολάρα του Αργυρόπουλου

Το νικηφόρο σερί της διεύρυνε η Κ19 του Παναθηναϊκού, που έκανε το 4/4 και παρέμεινε στην κορυφή της Super League Κ19, προς το παρόν μόνος του, αφού ΑΕΚ και Βόλος έχουν από εννιά βαθμούς, αλλά ένα ματς λιγότερο. Οι Πράσινοι, έχοντας για σκόρερ τους Αργυρόπουλο, Τερζή και Κρητικό, επικράτησαν με 3-0 εκτός έδρας της Καλαμάτας.

Το Τριφύλλι μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και πήρε από τα πρώτα λεπτά τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα. Οι παίκτες του Άγγελου Ζαζόπουλου απειλούσαν συνεχώς και τελικά στο 42′ βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Αργυρόπουλος πήρε την μπάλα από αριστερά, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και με υπέροχο φαλτσαριστό σουτ άνοιξε το σκορ.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου το σκηνικό δεν άλλαξε. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πιέζει και στο 55′ βρήκε και δεύτερο τέρμα. Οι Πράσινοι αναπτύχθηκαν ωραία, ο Κουμουκέλης έκανε εξαιρετική σέντρα από αριστερά και ο Τερζής με κεφαλιά έκανε το 2-0. Το Τριφύλλι δημιούργησε κι άλλες καλές ευκαιρίες, ενώ την ίδια στιγμή δεν ένιωσε απειλή από την Καλαμάτα.

Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Κρητικός στο 80′. Ο Νεμπής πέρασε υπέροχη κάθετη πάσα και ο Κρητικός απέφυγε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Καλαμάτα: Βαρέλας, Ρουμπιές, Λάζαρης, Τσανακτσίδης, Πανταζέλος, Σβίγκος, Λαζόπουλος, Μαθιός, Γκόγκος, Θεοδώρου, Μποργκ.

Παναθηναϊκός: Γείτονας, Χαντζάρας (67′ Ενρίκε), Κουμουκέλης (67′ Δημακόπουλος), Λάβδας, Θεοχάρης, Μπαζούκης, Τερζής, Καραγκούνης (67′ Κρητικός), Νεμπής, Αργυρόπουλος (77′ Παπαχαραλάμπους), Βανδήρας (46′ Κουρουνιώτης).

Δείτε παρακάτω το υπέροχο τέρμα του Αργυρόπουλου.