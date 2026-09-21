Ο Σάββας Τζιομπάνογλου γράφει για τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Παναιτωλικού, το κυριαρχικό πρώτο ημίχρονο και τα λάθη που τον άγχωσαν χωρίς να του στερήσουν όσα δικαιούταν



Ο ΠΑΟΚ τη δουλειά του την έκανε στο Αγρίνιο, έστω κι αν αγχώθηκε πολύ περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Πήρε ένα πολύ σημαντικό τρίποντο, το τρίτο στη σειρά σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, αποκτώντας καλό βηματισμό ενόψει της συνέχειας.

Από εδώ και πέρα, ο Αλέσιο Λίσι μπορεί πλέον με ηρεμία να δουλέψει στο διάστημα της διακοπής, προκειμένου να διορθώσει όσα πράγματα δεν λειτουργούν καλά στην ομάδα του.

Για το γεγονός ότι ο Δικέφαλος, μετά από ένα κυριαρχικό πρώτο ημίχρονο στο οποίο δεν επέτρεψε ούτε μία φάση στον αντίπαλό του, προηγήθηκε με 2-0 και έλεγξε απόλυτα τον ρυθμό του παιχνιδιού, έφτασε να δυσκολεύεται και έπρεπε να περιμένει μέχρι τις καθυστερήσεις για να «καθαρίσει» το ματς, χρειάζεται πολλή συζήτηση και αυτοκριτική εντός των τειχών.

Η μία αιτία ήταν η... γενναιοδωρία με την οποία παραχωρούσε κόρνερ στους γηπεδούχους, μια ομάδα με καλά στημένα. Η δεύτερη, και πιο δομική, έχει να κάνει με την κακή διαχείριση του ρυθμού από τη στιγμή που ο Παναιτωλικός μείωσε το σκορ.

Λογικά οι ασπρόμαυροι έδωσαν μέτρα στο γήπεδο, ωστόσο σε κάποιες στιγμές άφησαν το παιχνίδι να γίνει «ροντέο» με την μπάλα να πηγαίνει πάνω-κάτω, στο τέμπο που βόλευε τους γηπεδούχους, οι οποίοι δεν είχαν και πολλά να χάσουν.

Στην πραγματικότητα ο ΠΑΟΚ, που στο πρώτο κομμάτι του αγώνα δεν άφησε περιθώρια στους αντιπάλους του, από μόνος του τους έβαλε ξανά στο παιχνίδι και έφτασε σε σημείο να ζοριστεί για να πάρει μια νίκη που έδειχνε να έχει καθαρίσει από νωρίς. Βέβαια, ακόμη και στο διάστημα που ο Παναιτωλικός, παίρνοντας αέρα από το γκολ που πέτυχε, προσπάθησε να πιέσει, η αλήθεια είναι ότι μεγάλες φάσεις δεν κατάφερε να δημιουργήσει.

Ανθεκτικός παρά τις απρόοπτες απουσίες



Αν θέλουμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, στην πράξη αποδείχθηκε ότι η απόφαση να μην ανακοινωθεί αποστολή για το Αγρίνιο ήταν... κακός οιωνός. Περίπου μία ώρα πριν από το ματς, και αφού έγινε γνωστό το αρχικό σχήμα, επιβεβαιώθηκε ότι δύο ποδοσφαιριστές που λογικά θα ξεκινούσαν ακόμη και βασικοί έμειναν στη Θεσσαλονίκη.

Ο Ντιέγκο Κόστα ταλαιπωρήθηκε από ενοχλήσεις στο γόνατο –αν και η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε ήταν καθαρή– και επιλέχθηκε να προφυλαχθεί. Από την άλλη, ο Τάισον παρουσίασε συμπτώματα ίωσης. Έτσι, αμφότεροι έμειναν εκτός εκτός μάχης.

Κυριάρχησε και προηγήθηκε δίκαια με δυο γκολ διαφορά



Κανείς δεν μπορεί να ξέρει αν η απουσία του Βραζιλιάνου ήταν αυτή που έφερε στην αρχική ενδεκάδα τον Τάχα Άλι, ο οποίος αγωνίστηκε σχεδόν σε όλο το παιχνίδι Κυπέλλου στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Ο πολιτογραφημένος Σουηδός εξτρέμ πάντως πρωταγωνίστησε.

Πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Δικεφάλου και άνοιξε το σκορ σε μια φάση όπου η ομάδα του έβγαλε μια σχεδόν υποδειγματική αντεπίθεση. Λίγο έξω από την περιοχή του Παβλένκα και στα δεξιά, ο ΠΑΟΚ έκλεψε την μπάλα, με τον Πέλκα να την περνά στον Ζίβκοβιτς κι εκείνον να τη βγάζει στον άξονα, όπου ο Γιάκιτς, πέφτοντας στο χόρτο, την πάσαρε στον Τάχα Άλι. Με δύο συμπαίκτες του (τον Εντιαγέ και τον Ζίβκοβιτς) να μπαίνουν στην περιοχή, αλλά και πέντε αμυντικούς να τους ακολουθούν, ο Άλι αποφάσισε να τελειώσει μόνος του τη φάση και δικαιώθηκε.

Το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ, με σκόρερ τον Εντιαγέ λίγο πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, απέδωσε επίσης δικαιοσύνη. Κι αυτό διότι οι ασπρόμαυροι όχι μόνο ήταν καλύτεροι, όχι μόνο δημιούργησαν φάσεις και σκόραραν δύο φορές, αλλά δεν επέτρεψαν στους αντιπάλους τους να πατήσουν καν στην περιοχή του Παβλένκα και να γίνουν έστω μία φορά επικίνδυνοι.

Γενναιοδωρος στα κόρνερ, ξανάβαλε τον Παναιτωλικό στο παιχνίδι



Η μόνη αδυναμία που έδειξαν ήταν η ευκολία με την οποία παραχωρούσαν κόρνερ στους γηπεδούχους. Δύο φορές ο Κένι, χωρίς πίεση, έβγαλε την μπάλα κόρνερ, ενώ άλλη μία προήλθε από κακή συνεννόηση ανάμεσα σε Μιχαηλίδη και Παβλένκα.

Τα τρία κόρνερ που κέρδισαν οι Αιτωλοί στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς να πατήσουν την περιοχή, ο ΠΑΟΚ δεν τα πλήρωσε. Δεν συνέβη όμως το ίδιο στο τέταρτο κόρνερ στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, το οποίο προήλθε πάλι από κακή συνεννόηση των παικτών του (Ζίβκοβιτς και Ελουστόντο). Από αυτό ήρθε η μείωση του σκορ, δίνοντας ανάσα στους γηπεδούχους και προκαλώντας άγχος στους ασπρόμαυρους.

Στην πραγματικότητα, ουσιαστικά δεν άλλαξαν και πολλά, με τους παίκτες του Παναιτωλικού σπάνια να πατούν στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Ωστόσο, η αίσθηση ότι η άμυνα του Δικεφάλου βρέθηκε υπό πίεση –όπως και στις δύο προηγούμενες νίκες με Άρη και Ατρόμητο– υπήρχε έντονα.

Το κύμα των νέων τραυματισμών και η διακοπή



Όπως και να έχει, η δουλειά έγινε. Βέβαια, προέκυψαν οι τραυματισμοί που περιπλέκουν ξανά την κατάσταση, την ώρα που όλοι περιμένουν επιστροφές μετά τη διακοπή και καλύτερη ενσωμάτωση των παικτών που αποκτήθηκαν τις τελευταίες ημέρες των μεταγραφών.

Ο τραυματισμός του Τάχα Άλι, για παράδειγμα, ήταν το μελανό σημείο για τον Δικέφαλο, κυρίως γιατί επιβεβαίωσε τον φόβο όλων ότι η εξάρθρωση του αριστερού του ώμου στα πρώτα λεπτά του ντεμπούτου του απέναντι στην Ντιναμό Κιέβου στην Πολωνία δεν θα ξεπεραστεί εύκολα.

Και επειδή συνήθως τα κακά νέα δεν έρχονται μόνα τους, ακολούθησε μια δεύτερη εξάρθρωση ώμου, αυτή τη φορά για τον Παβλένκα, στη σύγκρουση του Τσέχου με τον Ελουστόντο. Ο υψηλόσωμος τερματοφύλακας έγινε αλλαγή, όπως αναγκαστικά αντικαταστάθηκε και ο Βάσκος αμυντικός, με τον Αλέσιο Λίσι να υποχρεώνεται συνολικά σε τρεις αναγκαστικές αλλαγές σε ένα μόλις ημίχρονο.

Όπως και να έχει, ο ΠΑΟΚ έβγαλε με θετικό πρόσημο ένα διάστημα με δύσκολα παιχνίδια, στο οποίο αντιμετώπισε αρκετές απουσίες. Τα τελευταία θετικά αποτελέσματα φέρνουν αυτοπεποίθηση στην ομάδα, μειώνουν την εσωστρέφεια στο περιβάλλον γύρω από αυτήν και πλέον δημιουργείται η αισιοδοξία για μια ακόμα καλύτερη συνέχεια.