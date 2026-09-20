Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 1-3: Τα highlights του αγώνα
Μετά από ένα παιχνίδι με μεγάλο ενδιαφέρον και σασπένς, ο ΠΑΟΚ πέτυχε την 4η νίκη του σε πέντε αγώνες επικρατώντας με 3-1 του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Άλι στο 33' ο Εντιαγέ στο 39΄έκανε το 1-1, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το ημίχρονο.
Στο δεύτερο ο Παναιτωλικός μείωσε με τον Εστεμπάν στο 51' πίεσε και για την ισοφάριση με τον Σορετίρε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων να κάνει το 1-3. Δείτε τα 4 γκολ και τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης.
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