Κόντης: «Αν είχαμε 3-4 λεπτά θα μπορούσαμε να βάλουμε και τρίτο γκολ, έχουμε δυο εβδομάδες για να καθαρίσει το μυαλό»

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη μετά την ισοπαλία του ΟΦΗ με τον Αστέρα AKTOR στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Πολύ σκληρός για να «πεθάνει» ο ΟΦΗ. Οι Κρητικοί βρέθηκαν να χάνουν στο Παγκρήτιο Στάδιο με ανατροπή από τον Αστέρα AKTOR, όμως το υπέροχο γκολ του Νίκου Αθανασίου χάρισε το βαθμό στην ομάδα του Χρήστου Κόντη.

Ο Έλληνας κόουτς στις δηλώσεις του μετά το ματς στάθηκε στην αντίδραση της ομάδας του και στην αξία της ερχόμενης διακοπής.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη στη Magenta TV

«Το γκολ του Αθανασίου ήταν πολύ όμορφο. Μπράβο στην ομάδα που πάλεψε να γυρίσει το σκορ. Χάναμε από δικά μας λάθη, απέναντι σε μία ομάδα που είχε έναν βαθμό και πάλευε να κάνει πράγματα.

Μπράβο στον Αστέρα, μας έβαλε δύσκολα. Το παιχνίδι δεν πήγε όπως θέλαμε, δεν δημιουργήσαμε τις ευκαιρίες που θα θέλαμε και δεν είχαμε την απαραίτητη υπομονή στο παιχνίδι μας.

Έτσι όπως εξελίχθηκε η αναμέτρηση, για εμάς είναι σημαντικός ο βαθμός».

H συνέντευξη Τύπου του Χρήστου Κόντη

«Παίξαμε με μια ομάδα που έχει τον ίδιο σχηματισμό άρα από την αρχή το παιχνίδι έχει την ίδια δυσκολία, οι παίκτες πρέπει να βάλουν πολύ το ατομικό τους ταλέντο, άρα εξαρχής έχει δυσκολίες.

Γνωρίζαμε σίγουρα πως όταν έρχεται μια ομάδα που στα δύο τελευταία παιχνίδια είχε θετικά αποτελέσματα, άρα θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι.Ένα παιχνίδι που θα έπρεπε να το πάμε υπομονετικά στο δικό μας τέμπο, βάλαμε ένα γκολ και εκεί που έπρεπε να το διαχειριστούμε, ανοίξαμε τις γραμμές μας.

Μετά έγινε ένα ματς με πολλά νευρά, με καθόλου καθαρό μυαλό, από όλο το γήπεδο, άρα υπήρχε πολύς εκνευρισμός και δεν μπορούσαμε να πάρουμε σωστές αποφάσεις. Δεχθήκαμε και το δεύτερο γκολ και νομίζω ότι μετά, πάλι με αυτόν τον εκνευρισμό, με ένταση, πίεση, δίχως καθαρό μυαλό, ψάξαμε ευκαιρίες.

Αυτός ο εκνευρισμός δεν μας οδηγούσε σε καθαρές αποφάσεις και στο τέλος της ημέρας, ο βαθμός είναι σημαντικός που κακά τα ψέμματα δεν ήμασταν καλοί και είναι σαν νίκη. Έχουμε δύο εβδομάδες, να καθαρίσει το μυαλό».

Για το ότι ο ΟΦΗ για ακόμα ένα παιχνίδι δεν παρατάει το παιχνίδι: «Αν είχαμε 3-4 λεπτά θα μπορούσαμε να βάλουμε και τρίτο γκολ. Το πίστευα και εγώ και οι παίκτες, βέβαια θα μπορούσε να τύχει και μια στραβή. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ομάδα με νοοτροπία νικητή, το λέμε πάντα, το φωνάζουμε δυνατά.

Κάποιες φορές τα πράγματα δεν μας βγαίνουν όπως θέλουμε όμως αυτά τα παιδιά έχουν πετύχει πολλά πράγματα, είμαστε μαζί τους στα καλά και στα κακά, είμαστε περήφανοι και στο τέλος της βραδιάς ήρθε ένας σημαντικός βαθμός».

Για την διακοπή και που θα δουλέψει ο ΟΦΗ: «Καταρχήν πρέπει να ξεκουραστούμε πνευματικά και εγώ τους έχω πιέσει πολύ και τα ίδια τα παιδιά τα έχουν δώσει όλα. Από εκεί και πέρα, δεν είμαστε τέλειοι, δυστυχώς όλο τον καιρό δεν κάναμε προπονήσεις που μπορούσαμε να δουλέψουμε κάποια πράγματα, ήταν προπονήσεις προετοιμασίας με βίντεο.

Αν εξαιρέσουμε την πρώτη εβδομάδα που θα είναι ξεκούρασης, οι επόμενες δύο θα είναι τακτικής, πως θα βελτιώσουμε το παιχνίδι μας και θεωρώ πως μετά την διακοπή θα είμαστε ακόμα καλύτεροι».