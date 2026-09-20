Τα highlights της σημαντικής, αλλά και οριακής νίκης του Παναθηναϊκού επί της Καλαμάτας στη Νίκαια με 1-0.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 1-0 εκτός έδρας της Καλαμάτας στο γήπεδο της Νεάπολης σε αγώνα για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Superleague κι έφτασε έτσι στο πολυπόθητο 5/5 πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος για τις εθνικές ομάδες.

Οι «πράσινοι» δυσκολεύτηκαν κόντρα στη «Μαύρη Θύελλα», η οποία παρουσιάστηκε αρκετά αξιόμαχη, όμως χάρη στην ποιότητα του Ανδρέα Τεττέη μπόρεσαν να βρουν αυτό το ένα γκολ που χρειάζονταν για να φύγουν από τη Νίκαια με τους τρεις βαθμούς.

Η Καλαμάτα έμεινε με.. άδεια χέρια, παρά την καλή της εμφάνιση στο αποψινό παιχνίδι, έχοντας τη στιγμή της για να ισοφαρίσει στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, ωστόσο έπεσε πάνω στον Πένια, που αντέδρασε σωστά στη διπλή τελική που δέχθηκε.

Τα highlights της αναμέτρησης