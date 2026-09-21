Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε τους οπαδούς του πως κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας ματς του με την Καϊράτ Αλμάτι.

Στη διάθεση του κόσμου του Παναθηναϊκού τέθηκαν τα εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση του με την Καϊράτ Αλμάτι για την 2η αγωνιστική του Conference League, που θα γίνει στις 22 Οκτωβρίου στις 19:30 ώρα τοπική. Για τις πρώτες 24 ώρες δικαίωμα αγοράς θα έχουν μόνο οι κάτοχοι διαρκείας και ύστερα θα ξεκινήσει η ελεύθερη διάθεση.

Η τιμή του εισιτήριου είναι στα 8 ευρώ.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 14:00, ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα με την Καϊράτ Αλμάτι (22/10, 19:30 τοπική).

Για τις πρώτες 24 ώρες, δικαίωμα αγοράς θα έχουν αποκλειστικά οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2026/27. Για την ολοκλήρωση της αγοράς θα απαιτείται η καταχώριση του κωδικού Gov Wallet του εισιτηρίου διαρκείας.

Ανά συναλλαγή θα μπορούν να αγοραστούν έως δύο (2) ονομαστικά εισιτήρια, με την προϋπόθεση ότι θα καταχωρούνται δύο έγκυροι κωδικοί Gov Wallet, ένας για κάθε κάτοχο εισιτηρίου διαρκείας.

Μετά την ολοκλήρωση του 24ώρου προτεραιότητας, η διάθεση των εισιτηρίων θα συνεχιστεί για όλους τους φιλάθλους, χωρίς τον παραπάνω περιορισμό.

Η τιμή κάθε εισιτηρίου στο Away Block ανέρχεται σε 8 ευρώ.

Για την έκδοση κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώριση των παρακάτω στοιχείων:

Ονοματεπώνυμο

Αριθμός διαβατηρίου

Ημερομηνία γέννησης

Κινητό τηλέφωνο

Διεύθυνση e-mail

Τα εισιτήρια είναι αυστηρά ονομαστικά και θα αποσταλούν σε δεύτερο χρόνο σε ηλεκτρονική μορφή (e-ticket) στη διεύθυνση e-mail που θα δηλωθεί κατά την αγορά.

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