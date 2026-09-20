Superleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Καλαμάτας!

Ο Παναθηναϊκός πάει στη διακοπή του πρωταθλήματος ως πρωτοπόρος και έχοντας... χτίσει μια μικρή διαφορά από τους διώκτες του μετά τη 5η νίκη στη Superleague!

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2

Αρης – Ηρακλής 0-0

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-1

Βόλος – ΑΕΚ 1-2

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 2-2

Καλαμάτα – Παναθηναϊκός 0-1

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

H Βαθμολογία της 5ης αγωνιστικής

1. Παναθηναϊκός 15

2. ΑΕΚ 11

3.Ολυμπιακός 10

4.ΟΦΗ 10

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5. ΠΑΟΚ 9

6.Παναιτωλικός 9

7.Άρης 7

8. Ηρακλής 6

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9. Κηφισιά 5

10. Καλαμάτα 4

11. Ατρόμητος 2

12. Bόλος Elabet 2

13. Αστέρας AKTOR 2

14. Λεβαδειακός 1

*ΠΑΟΚ και Παναιτωλικός έχουν αγώνα λιγότερο.

Επόμενη αγωνιστική (6η)

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (7.30μμ)

ΑΕΚ – ΟΦΗ (7.30μμ)

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

Κηφισιά – Παναιτωλικός (5μμ)

Ηρακλής – Λεβαδειακός (5μμ)

Αρης – Βόλος (7μμ)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (9μμ)

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

ΠΑΟΚ – Καλαμάτα (6μμ)



