Αντωνόπουλος: «Χάσαμε τη νίκη από ένα γκολ που χαίρεσαι να το βλέπεις, να δω πότε η τύχη θα σταματήσει να μας γυρίζει την πλάτη»

Οι δηλώσεις του Γιώργου Αντωνόπουλου στην κάμερα της Magenta TV μετά την ισοπαλία του Αστέρα AKTOR με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο.

Ο Αστέρας AKTOR έχασε μέσα από τα χέρια του την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς ισοφαρίστηκε στο φινάλε του αγώνα με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο. Ο τεχνικός των Αρκάδων, Γιώργος Αντωνόπουλος, μίλήσε στην κάμερα της Magenta TV μετά το ματς και στάθηκε στο υπέροχο γκολ του Νίκου Αθανασίου, ενώ αναφέρθηκε και στον παράγοντα της τύχης.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Αντωνόπουλου

«Πριν πω για το παιχνίδι, θα μου επιτρέψετε να μιλήσω για τον ΟΦΗ και να του δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια για την πορεία που έχει κάνει. Εκπροσωπεί τη χώρα μας επάξια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είναι μια ομάδα με αρχή μέση και τέλος.

Οσον αφορά το παιχνίδι, κρατούσαμε μέχρι το 90+5' τη νίκη στα χέρια μας αλλά μπήκε ένα γκολ που χαίρεσαι να το βλέπεις. Το δέχθηκε η ομάδα μου, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν ήταν ένα καταπληκτικό γκολ.

Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να πάρουμε ούτε σήμερα την πρώτη μας νίκη στο πρωτάθλημα. Τα παιδιά έκαναν μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Να δω πότε η τύχη θα σταματήσει να μας γυρίζει την πλάτη και να μας δώσει και εμάς μια χαρά».

Για το αν πόνταρε στο ότι ο ΟΦΗ προερχόταν με κούραση στο ματς: «Νομίζω ότι και ο ΟΦΗ δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει αυτό ως δικαιολογία. Την κόπωση. Εχει πάρα πολύ ωραίο ρόστερ, πολλές επιλογές, άλλαξε όλη την ομάδα στο πρώτο ημίχρονο.

Αν πω ότι υπήρχε κούραση, θα αδικήσω την προσπάθεια των δικών μου παικτών και θα πω ότι οι παίκτες του ΟΦΗ που έπαιξαν σήμερα είναι καταπληκτικοί, η ομάδα μας έκανε μία πάρα πολύ καλή προσπάθεια, άρα νομίζω είναι δικαιολογία αν πούμε ότι ο ΟΦΗ ήταν κουρασμένος».