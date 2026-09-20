Νίστρουπ: «Κρατάμε το winning mentality, σήμερα έπρεπε να γίνει με τον άσχημο τρόπο»

Τα λόγια του Τζέικομπ Νίστρουπ στο flash interview έπειτα από τη νίκη επί της Καλαμάτας στη Νίκαια με 1-0.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ εμφανίστηκε ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα, αλλά όχι με την εικόνα της ομάδας του τονίζοντας πως εκείνο έπρεπε να κερδίσει σήμερα με τον «άσχημο» τρόπο, όπως κι έκανε επικρατώντας με 1-0 της Καλαμάτας στη Νίκαια στο παιχνίδι που έγινε για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Ο Δανός τεχνικός εξήγησε πως κρατάει τη νοοτροπία νικητή που δείχνουν οι παίκτες του, η οποία τους βοήθησε να κάνουν το απόλυτο στα πρώτα πέντε ματς του πρωταθλήματος, αλλά να πετύχουν τους στόχους τόσο στο Κύπελλο (2/2) όσο και στην Ευρώπη (πρόκριση στη League Phase).

Ανέφερε πως το διάλειμμα των εθνικών ομάδων είναι κάτι που δεν χρειαζόταν η ομάδα του, ωστόσο υπάρχει και δεν μπορεί να γίνει κάτι γι' αυτό. Τέλος, έδωσε τα εύσημα στην Καλαμάτα για την εικόνα της λέγοντας πως έβαλε δύσκολα στην ομάδα του.

Οι δηλώσεις του Νίστρουπ:

Για το τι κρατάει από το ματς:

«Κρατάμε το winning mentality και τις πέντε νίκες σειρά. Αν συμπεριλάβεις και τα προκριματικά και το Κύπελλο τα έχουμε πάει εξαιρετικά. Εδώ έπρεπε να κερδίσουμε με τον άσχημο τρόπο. Η Καλαμάτα μας έβαλε δύσκολα. Δεν παίρνω τίποτα όμως από τους παίκτες μου, κερδίσαμε. Σήμερα έγινε με τον σκληρό τρόπο».

Για τη διακοπή κι αν μπορεί να βοηθήσει:

«Δύσκολο να το πω. Υπάρχουν τέσσερις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη. Τα ευρωπαϊκά μας ματς δεν έχουν έρθει ακόμα. Δεν χρειαζόμαστε διάλειμμα, αλλά δεν είναι επιλογή μας».