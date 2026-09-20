Υπόκλιση στον τεράστιο Γιόβιτς και στον λαό της ΑΕΚ...

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για τη νίκη του Δικέφαλου, που κατακτήθηκε ελέω κλάσης Γιόβιτς, ενώ εστιάζει και στο πρώτο κάκιστο...

Το ζητούμενο για την ΑΕΚ στον Βόλο ήταν ένα και μοναδικό: να κατακτηθεί το διπλό, το πρώτο τρίποντο μακριά από την Νέα Φιλαδέλφεια, με κάθε τρόπο και έπειτα να συνδυαστεί με καλό ποδόσφαιρο, τουλάχιστον καλύτερο από ότι είχε βγάλει στα ματς με Κηφισιά και Αστέρα σε Λεωφόρο και Τρίπολη αντίστοιχα! Αυτό και έγινε για την πρωταθλήτρια χάρη στην κλάση του Λούκα Γιόβιτς (2-1 με την υπογραφή του), ο οποίος κέρδισε το πέναλτι και το μετέτρεψε σε γκολ ο Σέρβος φορ, αλλά και φυσικά με το δεύτερο γκολ του ποίημα με το κεφάλι. Πρώτα όμως οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε πως δεν κατάφερε να συνδυάσει την επικράτησή της η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς με καλή εικόνα και ειδικότερα στο πρώτο 45λεπτο όπου ήταν η χειρότερη του Δικέφαλου by far από την εποχή του Σέρβου τεχνικού στον κιτρινόμαυρο πάγκο. Αυτή είναι η πραγματικότητα...

Παρά το γεγονός ότι ο Βόλος Elabet μπήκε δυνατά και έκανε με τη σέντρα φάση, διπλή παρακαλώ, για γκολ, το γεγονός αυτό δεν αφύπνισε τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ και έως και το 25ο λεπτό της αναμέτρησης οι γηπεδούχοι κυριαρχούσαν και είχαν περισσότερο εντάσεις, καλύτερες συνεργασίες και σωστή ανάπτυξη. Την ίδια ώρα η Ένωση δεν είχε ρυθμό, ήταν κακή στην κατοχή και κυκλοφορία της μπάλας, στην προσπάθεια να αναπτυχθεί ορθόδοξα. Προφανώς και ήταν ένα σημαντικό πρόβλημα για να παίξεις σωστό ποδόσφαιρο αλλά δεν συνιστά δικαιολογία για τη μεγαλύτερη διάρκεια αυτού. Διότι για παράδειγμα από το 25' έως και το 35' ο Δικέφαλος κατάφερε να παίξει σωστά και να αναπτυχθεί, να απειλήσει σε 5 περιπτώσεις εκ των οποίων οι 3 πολύ σπουδαίες. Ωστόσο και στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου μισού και πάλι ο Βόλος ήταν αυτός που κυριάρχησε.

Βρήκε μάλιστα γκολ αλλά σωστά ακυρώθηκε αφού ήταν εκτεθειμένος ο σκόρερ τη στιγμή που δεν υπάρχει πέναλτι που ζητάνε οι γηπεδούχοι αφού ο Μάγερ βάζει κόντρα στην μπάλα στον Λάμπρου και φαίνεται στο τελευταίο ριπλέι. Ωστόσο πρέπει να σημειώσουμε ότι στο δεύτερο 45λεπτο η εικόνα της ΑΕΚ ήταν καλύτερη σε επίπεδο εντάσεων, ενέργειας και σωστής προσπάθειας ανάπτυξης. Έβγαλε πολλές ευκαιρίες και το σημαντικό είναι πως δεν δέχτηκε απειλές όπως συνέβαινε στο πρώτο 45λεπτο: διπλασιάσει τις τελικές προσπάθειες, τις φορές που βρέθηκε στο κουτί του αντιπάλου και το να περιορίσει τον αντίπαλο. Η Ένωση βρήκε γκολ χάρη στην ικανότητα του Λούκα Γιόβιτς να πάρει την μπάλα να κάνει σούπερ ενέργεια στο κουτί και με την αλλαγή κατεύθυνσης ήταν αδύνατο να γλιτώσει ο αντίπαλός του την επαφή (ξεκάθαρη με το γόνατο και ας προσπαθεί να την αποφύγει).

Υπόκλιση στον Γιόβιτς ο οποίος εκτέλεσε άψογα το πέναλτι αλλά δεν ήταν μόνο αυτό αφού ήταν δεδομένο ότι δεν θα ήταν αρκετό ένα γκολ για την πρωταθλήτρια. Άλλωστε το διαπιστώσαμε στα ματς με Κηφισιά και Αστέρα οπότε στο ίδιο έργο θεατές στην ΑΕΚ και ο κόσμος της όπου είδε στη πρώτη στιγμή του αντιπάλου (στο δεύτερο ημίχρονο) να βρίσκει γκολ από στατική φάση! Το έργο έμοιαζε να έχει το ίδιο καταστροφικό για τον Δικέφαλο φέτος σε εκτός έδρας ματς φινάλε, αλλά ο πρωταγωνιστής και κορυφαίος επιθετικός στο πρωτάθλημα, Λούκα Γιόβιτς, είχε εντελώς διαφορετική άποψη: εκμεταλλεύτηκε την υπέροχη σέντρα του Ζοάο Μάριο (που ευτυχώς αποκτήθηκε και θα είναι πολύ σημαντικός) και με εκπληκτική κεφαλιά έστειλε τη μπάλα να αναπαυθεί στην εστία του Λοντίγκιν. Πραγματικά υπέροχο τελείωμα από τον Σέρβο killer με το κεφάλι διότι στέλνει εκεί την μπάλα δεν τη βρίσκει απλά, την κατευθύνει...

Τεράστια υπόκλιση όμως και στον λαό της ΑΕΚ που πήγε μαζικά και πάλι στον Βόλο για να στηρίξει την ομάδα και να τη σπρώξει στην κατάκτηση της πρώτης νίκης μακριά από την Νέα Φιλαδέλφεια... Περισσότερο από 12.000 φίλοι της πρωταθλήτριας έντυσαν στα κιτρινόμαυρα το γήπεδο στην Μαγνησία και γιόρτασαν το πρώτο διπλό. Φοβερή συμπαράσταση του κοινού της Ένωσης και σημαντικό ότι επιστρέφουν (καλό δρόμο να έχουν) με χαρά από τον Βόλο διότι δεύτερη έξοδο και πικρία δεν θα ήταν καθόλου ευχάριστη για τους εκδρομείς. Επιπρόσθετα αν προέκυπτε και νέα εκτός έδρας γκέλα θα υπήρχε μεγάλη εσωστρέφεια για αντίστοιχα μεγάλο χρονικό διάστημα στον κιτρινόμαυρο ...πλανήτη! Η πρωταθλήτρια πέρασε από μία έδρα που πέρυσι άφησε δυο βαθμούς και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό γιατί είχε δυο στραβές ήδη όπου στη συγκριτική βαθμολογία (φέτος με πέρυσι) ήταν ήδη στο -4 μιας και είχε επικρατήσει με Κηφισιά και Αστέρα αντίστοιχα (άρα στο -2 συγκριτικά με πέρυσι η Ένωση που πρέπει να τη μηδενίσει)!