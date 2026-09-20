Δείτε σε βίντεο το τέρμα του Μανώλη Σάλιακα και τα όσα ακολούθησαν με τους πανηγυρισμούς στο 92ο λεπτό.

Ο Σάλιακας ήταν ο σκόρερ στο 0-1 στο Λεβαδειακός - Ολυμπιακός. Ο διεθνής δεξιός μπακ βρήκε δίχτυα στο 92', πανηγύρισε έξαλλα με τον κόσμο και τους συμπαίκτες του και μετά έκανε τον σταυρό του. Δείτε το βίντεο του γκολ.