Λίγη ώρα μετά το πολύ σημαντικό 0-1 στο Λεβαδειακός - Ολυμπιακός ο Δημήτρης Τομαράς γράφει στο blog του στο Gazzetta για μία νίκη - χρυσάφι.

Πολλές φορές είναι το παιχνίδι της μοίρας. Άλλες φορές είναι το κάρμα. Το καλό κάρμα ενός ανθρώπου που πάντα στη ζωή του δούλευε σκληρά και περίμενε την ευκαιρία του. Ο Μανώλης Σάλιακας ήταν ένα ακόμα παιδί των Ακαδημιών του Ολυμπιακού. Ένα παιδί που ήταν πάντα Ολυμπιακός και που το όνειρό του - όπως τόσων άλλων παιδιών - ήταν μία μέρα να φορέσει σταθερά τα ερυθρόλευκα ως ένας παίκτης της α' ομάδας.

Και να που αυτό έγινε. Και να που ο Σάλιακας εξελίσσεται στον κορυφαίο δεξιό μπακ του Ολυμπιακού. Και να που του έλαχε η στιγμή του να μπει στο γήπεδο αντί του τραυματία Πέντερσεν και να σκοράρει με φανταστική και σεντεφορίσια κεφαλιά.

Όλα αυτά σε μία φάση όπου υπάρχουν 2 παρατηρήσεις. Πρώτον ο Φρόϊλερ για 2η διαδοχική αναμέτρηση του Ολυμπιακού βγάζει φανταστική μπαλιά σε γκολ που κρίνει αγώνα. Το έκανε με τη Γιαγκελόνια στο τέρμα του Γιάρεμτσουκ και το έπραξε και στο 0-1 του Σάλιακα.

Νίκη ουσίας και ψυχολογίας για τον Ολυμπιακό

Στο παιχνίδι της Λιβαδειάς ο Ολυμπιακός ξεκάθαρα δεν είχε την κάκιστη απόδοση που είδαμε με τον ΟΦΗ και ούτε και την ιδιαίτερα καλή που έβγαλε με τη Γιαγκελόνια. Είχε ωστόσο 2 σημαντικά στοιχεία. Πρώτον επέμεινε, πίεσε ως το τέλος και δεν τα παράτησε ποτέ και δεύτερον και μέσα από την διαχείριση του αγώνα και από τον πάγκο προσπάθησε να γίνει πιο ουσιαστικός.

Με το 4-4-2 με Μάριους και Γκονζάλες ο Μεξικανός είχε σουτ που κόπηκε και ο Αφρικανός φορ σηκώθηκε για την κεφαλιά τη στιγμή του 0-1 και τράβηξε πάνω του 2 αμυντικούς. Το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό ήταν να πατήσει περισσότερο περιοχή σε ένα σημείο όπου ο Λεβαδειακός έπαιζε με πέντε πίσω στην άμυνα διαφοροποιώντας το σχήμα του με στόχο να μην δεχθεί γκολ.

Αυτή η νίκη είναι μία νίκη ουσίας και μεγάλης αξίας. Μία νίκη που δίνει πολύ καλή πλέον ψυχολογία στον Ολυμπιακό και τον βοηθά να πάει ήρεμος στην διακοπή και ενώ φυσικά παραμένει η παράμετρος ότι χρειάζεται ακόμα πολλή δουλειά.