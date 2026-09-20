Σάλιακας: «Στο ημίχρονο ο Πιρόλα μου έβγαζε σέντρες και σκόραρα με κεφαλιά, μοναδικό το συναίσθημα»

Ο έμπειρος δεξιός μπακ, Μανώλης Σάλιακας, μίλησε στα κανάλια της NOVA για το γκολ του στο Λεβαδειακός - Ολυμπιακός (0-1).

Ο Σάλιακας στις δηλώσεις του στη NOVA στάθηκε και στο γκολ του και στον κόσμο αλλά και στους Φρόίλερ - Αλγκουαθίλ. Ο δεξιός μπακ του Ολυμπιακού είπε για:

Το γκολ του με την αναγκαστική αλλαγή του Πέντερσεν: Ήταν μία στιγμή που έγιναν όλα πολύ γρήγορα. Ο Πέντερσεν ένιωσε μία ενόχληση. Η πλάκα ήταν ότι στο ημίχρονο καθόμουν μαζί με τον Πιρόλα και μου έβγαζε σέντρες και την κάρφωνα με το κεφάλι, βάζοντας γκολ και στο 92' το έζησα (όλο αυτό). Αυτή την φορά ήταν σημαντικό. Κάναμε τους οπαδούς μας χαρούμενους.

Τη σέλφι με τον κόσμο: Η σέλφι ήταν μαζί με τους οπαδούς που είναι πάντα στο πλευρό μας. Πολύ σημαντικό να έχουμε αυτήν την αγάπη. Θυμάμαι το παιχνίδι με το γκολ του Μουζακίτη. Αυτό που κρατάμε είναι οι 3 βαθμοί. Ο αγωνιστικός χώρος δεν βοήθησε. Ο αντίπαλος αμυνόταν πάρα πολύ. Διάβασα την φάση. Ήταν κάτι το μοναδικό.

Τον Φρόϊλερ: Είναι πολύ απλός άνθρωπος. Έχει χιούμορ. Είναι πάντα με το χαμόγελο. Μιλάει η καριέρα του. Έχει μεγάλη ποιότητα και εμπειρία αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι το πόσο καλό παιδί είναι.

Τον Αλγκουαθίλ και την ένταση στον πανηγυρισμό του: Έτσι είναι στην πραγματικότητα. Ζει τα πάντα με ένταση. Αυτή η νίκη μας δίνει ηρεμία. Ήταν ένα ξέσπασμα για τον ίδιο.