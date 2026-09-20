Βόλος Elabet - ΑΕΚ: Ο Γιόβιτς κέρδισε πέναλτι και το εκτέλεσε εύστοχα για το 0-1
Η ΑΕΚ τα βρήκε δύσκολα κόντρα στον ανταγωνιστικό Βόλο Elabet, όμως κατάφερε να πάρει προβάδισμα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στο 61ο λεπτό, χάρη στην ατομική ποιότητα του Λούκα Γιόβιτς.
Με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα ο Κοϊτά πέρασε την μπάλα στον Σέρβο, ο οποίος την προστάτεψε με το σώμα του και ανατράπηκε από τον Κάργα. Ο διεθνής φορ ανέλαβε την εκτέλεση και πλάσαρε εύστοχα τον Λοντίγκιν για το 0-1.
Σε 9 εμφανίσεις ο Γιόβιτς έφτασε τα 5 γκολ, εκ των οποίων τα 3 στο πρωτάθλημα.
Το εύστοχο πέναλτι του Γιόβιτς για το 0-1
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.