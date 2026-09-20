Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 61ο λεπτό του αγώνα με τον Βόλο Elabet με εύστοχο πέναλτι που κέρδισε και εκτέλεσε ο Γιόβιτς.

Η ΑΕΚ τα βρήκε δύσκολα κόντρα στον ανταγωνιστικό Βόλο Elabet, όμως κατάφερε να πάρει προβάδισμα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στο 61ο λεπτό, χάρη στην ατομική ποιότητα του Λούκα Γιόβιτς.

Με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα ο Κοϊτά πέρασε την μπάλα στον Σέρβο, ο οποίος την προστάτεψε με το σώμα του και ανατράπηκε από τον Κάργα. Ο διεθνής φορ ανέλαβε την εκτέλεση και πλάσαρε εύστοχα τον Λοντίγκιν για το 0-1.

Σε 9 εμφανίσεις ο Γιόβιτς έφτασε τα 5 γκολ, εκ των οποίων τα 3 στο πρωτάθλημα.

Το εύστοχο πέναλτι του Γιόβιτς για το 0-1