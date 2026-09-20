Ο Βόλος Elabet είχε τρεις καλές στιγμές να προηγηθεί κόντρα στην ΑΕΚ αλλά ο Κόμπα σημάδεψε το δοκάρι και ο Μπρινιόλι είχε δυο σημαντικές αποκρούσεις.

Ο Βόλος Elabet μπήκε δυνατά στον αγώνα με την ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και είχε τρεις καλές στιγμές για να προηγηθεί, όμως το δοκάρι και ο φανταστικός Μπρινιόλι «έσωσαν» τους πρωταθλητές.

Μόλις στο 1ο λεπτό ο Κομπά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στην εξέλιξη της φάσης ο Φουρτάδο δεν μπόρεσε να νικήσει τον Μπρινιόλι από κοντά.

Στο 7ο λεπτό ο Βόλος Elabet έφυγε στην αντεπίθεση, ο Κόμπα απείλησε με μακρινό σουτ και ο Μπρινιόλι με εντυπωσιακή εκτίναξη απέκρουσε σε κόρνερ.

Το δοκάρι του Κόμπα και η απόκρουση του Μπρινιόλι στον Φουρτάδο

Η απόκρουση του Μπρινιόλι στον Κόμπα