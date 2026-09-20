Βόλος Elabet - ΑΕΚ: Δοκάρι ο Κόμπα, δύο σπουδαίες αποκρούσεις του Μπρινιόλι
Ο Βόλος Elabet μπήκε δυνατά στον αγώνα με την ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και είχε τρεις καλές στιγμές για να προηγηθεί, όμως το δοκάρι και ο φανταστικός Μπρινιόλι «έσωσαν» τους πρωταθλητές.
Μόλις στο 1ο λεπτό ο Κομπά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στην εξέλιξη της φάσης ο Φουρτάδο δεν μπόρεσε να νικήσει τον Μπρινιόλι από κοντά.
Στο 7ο λεπτό ο Βόλος Elabet έφυγε στην αντεπίθεση, ο Κόμπα απείλησε με μακρινό σουτ και ο Μπρινιόλι με εντυπωσιακή εκτίναξη απέκρουσε σε κόρνερ.
Το δοκάρι του Κόμπα και η απόκρουση του Μπρινιόλι στον Φουρτάδο
Η απόκρουση του Μπρινιόλι στον Κόμπα
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