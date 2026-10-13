Έρχεται η μεγάλη πρεμιέρα του Gazzetta Magazino Post Game με τους Νικοπολίδη και Μπορμπόκη!

Ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης μαζί με τους Αντώνη Νικοπολίδη και Στέφανο Μπορμπόκη αναλύουν το μεγάλο ματς της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ για τη League Phase του Champions League, στην πρεμιέρα του Gazzetta Magazino Post Game.

Η ευρωπαϊκή αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ θα περάσει στο... μικροσκόπιο της ομάδας του Gazzetta, με το Magazino Post Game να κάνει πρεμιέρα αύριο (14/10).

Ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης υποδέχεται στο στούντιο τους Αντώνη Νικοπολίδη και Στέφανο Μπορμπόκη, σε μια συζήτηση αποκλειστικά αφιερωμένη στη μεγάλη μάχη της Ένωσης για τη League Phase του Champions League.

Η δράση, όμως, συνεχίζεται και την Πέμπτη (15/10), με το ενδιαφέρον να στρέφεται στον Παναθηναϊκό και την αναμέτρησή του με την Μπόρατς για το Conference League. Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, το Gazzetta Magazino Post Game επιστρέφει για να μεταφέρει όλο το παρασκήνιο και να αναλύσει την εμφάνιση των «πράσινων».

Στην εκπομπή της Πέμπτης, τον ρόλο του σχολιαστή αναλαμβάνει ο Στέφανος Γκούμας, ο οποίος μαζί με την ομάδα του Gazzetta θα συζητήσει όσα έγιναν στο γήπεδο και θα σταθεί στα σημεία που έκριναν την αναμέτρηση.