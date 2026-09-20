Οι επιλογές του Τζέικομπ Νίστρουπ για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την Καλαμάτα.

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού με την Καλαμάτα λίγη ώρα πριν τη σέντρα του ματς για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, την τελευταία πριν από τη διακοπή των εθνικών ομάδων.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ διατήρησε τον σχηματισμό του 4-2-3-1 για τον αγώνα με τη «Μαύρη Θύελλα». Η άμυνά του παρέμεινε... γρανίτης. Ο Πένια θα βρίσκεται κάτω από την εστία. Στο κέντρο αυτής θα είναι οι Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν ενώ στα πλάγια ο Καλάμπρια με τον Κυριακόπουλο.

Στη μεσαία γραμμή η δυάδα θα αποτελείται από τους Καμαρά και Κάνγκουα ενώ μπροστά τους θα είναι ο μεγάλος σταρ της ομάδας, Αζεντίν Ουναΐ. Στο δεξί «φτερό» θα ξεκινήσει ο Λιβάι, στο αριστερό ο Αντίνο ενώ στην κορυφή θα παίξει ο Τεττέη.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάνγκουα, Καμαρά, Ουναΐ, Λιβάι, Αντίνο, Τετττέη.