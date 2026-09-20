Η διάταξη και τα πρόσωπα που έχουν προβάδισμα στα μάτια του Νίστρουπ για να πετύχουν το 5/5 στο πρωτάθλημα και 7/7 στην Ελλάδα γενικότερα.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε (19:30-NovaSports Prime-Live απ' το Gazzetta) την Καλαμάτα στη Νίκαια, λόγω έργων στη φυσική έδρα της «Μαύρης Θυέλλας», για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, την τελευταία πριν την διακοπή των εθνικών ομάδων.

Οι «πράσινοι» στοχεύουν να πετύχουν στο 5/5 στο πρωτάθλημα και στο 7/7 στην Ελλάδα γενικά, αλλά και την ισοφάριση του ρεκόρ της ομάδας του Γιάννη Κυράστα τη σεζόν 2001-2002, που είχε ξεκινήσει τη σεζόν όντας 13 ματς αήττητη.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ είδε τον Τσιριβέγια να τίθεται ξανά στη διάθεσή του και τον έβαλε στην αποστολή, άφησε εκτός τον Κάτρη ενώ δεν μπορούσε να υπολογίζει στον τραυματία Ταμπόρδα, τον ανέτοιμο Κρίστιανσεν και τους μακροχρόνια απόντες Ίνγκασον και Παντελίδη.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Τσάπρας, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν,Τσιριβέγια, Καμαρά, Λούζα, Κοντούρης, Κάνγκουα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς και Ραστόντερ.

Το δίλημμα στο σύστημα και τα πρόσωπα που έχουν προβάδισμα

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ έχει πλέον ένα πολύ γεμάτο ρόστερ στα χέρια του, σε σημείο που οι τέσσερις απουσίες που έχει να μην φαίνονται καν λόγω του πλήθους και της ποιότητας των επιλογών που υπάρχουν.

Η πλειάδα αυτή των επιλογών φέρνει τον Δανό τεχνικό μπροστά από ένα δίλημμα για το αποψινό παιχνίδι. Αν δηλαδή εκείνος θα επιλέξει να πάει σ' ένα 4-4-2 λόγω της πολυπρόσωπης άμυνας που αναμένεται να παρουσιάσει η Καλαμάτα ή θα κρατήσει το 4-2-3-1 με το δεκάρι.

Και στις δύο περιπτώσεις οι πέντε της άμυνας δεν πρόκειται να αλλάξουν. Ο Πένια θα είναι κάτω από την εστία. Ο Ντε Φράι και με τον Φαν Ντρόνγκελεν στο κέντρο της άμυνας ενώ ο Καλάμπρια θα πάει στο δεξί άκρο και ο Κυριακόπουλος στο αριστερό.

Από κει κι έπειτα στο σενάριο του 4-4-2 στη μεσαία γραμμή θα είναι δύο εκ των Λούζα, που έμεινε εκτός με την Κηφισιά μεσοβδόμαδα, Καμαρά, που μπήκε αλλαγή στον αγώνα του Κυπέλλου και τον Κάνγκουα. Ίσως η διαχείριση που έκανε στους πρώτους δύο να «μαρτυρά» πως έχουν ένα προβάδισμα, όμως οι εμφανίσεις του μέσου από τη Zάμπια το κάνουν δύσκολο να τον αφήσει κανείς εκτός.

Στο δεξί άκρο είναι πιθανό να είναι ο Λιβάι και στο αριστερό ο Ουναΐ στη μία εκδοχή, με τους Ντέσερς και Τεττέη να βρίσκονται στην κορυφή της επίθεσης, διαφορετικά θα πάει ο Αντίνο δεξιά, ο Ουναΐ αριστερά και μπροστά ως συνήθως οι Λιβάι-Τεττέη.

Στην εκδοχή του 4-2-3-1 για τη δυάδα του κέντρου ισχύει ότι προείπαμε. Μπροστά τους θα είναι δεδομένα ο Ουναΐ. Στις δύο πτέρυγες λογικά θα δούμε τον Λιβάι δεξιά και τον Αντίνο αριστερά ενώ μπροστά θα υπάρξει μάχη μεταξύ Τεττέη και Ντέσερς.